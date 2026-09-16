Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Dags för vändning för de skånska luktbolagen

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De båda skånska luktbolagen Prebona och Polygiene har haft ett tufft år på börsen. Men Prebona står redo att skala upp och har just fått en ny kund. I Polygiene köper insiders aktier.

Prebona har sitt juridiska säte i Stockholm, men produktionen finns i Simrishamn, där kiselpartiklar ytbehandlas för att fånga upp svavel och kväve som är de vanligaste ämnena som förknippas med dålig lukt.

Nu har bolaget inlett ett samarbete med en av världens största producent av arbetskläder som bland annat till…

Gunnar Wrede
Dags för vändning för de skånska luktbolagen

De båda skånska luktbolagen Prebona och Polygiene har haft ett tufft år på börsen. Men Prebona står redo att skala upp och har just fått en ny kund. I Polygiene köper insiders aktier.

Prebona har sitt juridiska säte i Stockholm, men produktionen finns i Simrishamn, där kiselpartiklar ytbehandlas för att fånga upp svavel och kväve som är de vanligaste ämnena som förknippas med dålig lukt.

Nu har bolaget inlett ett samarbete med en av världens största producent av arbetskläder som bland annat till…

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