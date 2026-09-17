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ANNONS Innehåll från EKN

Avionero får klartecken för notering

Flygresesök-bolaget Avionero får klartecken av Spotlight Stock Market att noteras. Men mitt i processen är grundaren Lars Kristensson osäker på vilken affärsmodell han går till börsen med.

Rapidus kunde i mars berätta att Avionero avsåg att noteras. Nu är det klart att bolagets aktie börjar handlas på Spotlight den 12 oktober. Godkännandet är villkorat av att bolaget kan finansiera verksamheten i minst tolv månader.

Därför ber Avionero nu marknaden om 7 Mkr i en nyemission. Den genomförs med en…

Gunnar Wrede
Avionero får klartecken för notering

Flygresesök-bolaget Avionero får klartecken av Spotlight Stock Market att noteras. Men mitt i processen är grundaren Lars Kristensson osäker på vilken affärsmodell han går till börsen med.

Rapidus kunde i mars berätta att Avionero avsåg att noteras. Nu är det klart att bolagets aktie börjar handlas på Spotlight den 12 oktober. Godkännandet är villkorat av att bolaget kan finansiera verksamheten i minst tolv månader.

Därför ber Avionero nu marknaden om 7 Mkr i en nyemission. Den genomförs med en…

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