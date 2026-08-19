Trådlös startup stänger första rundan

Trådlösa nätverk är enkelt hemma, men för mobiloperatörerna är det en annan femma att få det att fungera. Waveium har utvecklat en plattform för just detta.

Minc-bolaget Waveium har rötterna i Lund. De fyra grundarna är alla disputerade inom olika tekniska aspekter av trådlös kommunikation, och tre av dem har jobbat på Lunds universitet.

Bolaget har utvecklat en plattform för att analysera och simulera trådlösa nätverk. Poängen är att snabbt och enkelt kunna förutse hur trådlösa system kommer att fungera i olika miljöer utan att behöva skapa avancerade 3D-modeller eller genomföra omfattande faktiska mätningar.

Från vänster: Christian Nelson, William Tärneberg och Aleksei Fedorov.

– All vår forskning har på ett eller annat sätt fokuserat på den trådlösa länken. När vi skickar en signal från en antenn till en annan, utomhus eller inomhus, studsar den på väggar, byggnader, bilar och annat. Det vi simulerar är just vad som händer med den på vägen tills mottagaren tar emot den, säger Christian Nelson, en av grundarna och Waveiums tekniska chef.

Med hjälp av plattformens simuleringar kan kostsamma och tidsödande mätningar undvikas, är tanken. Christian Nelson tar ett infrastrukturexempel:

Komplicerad infrastruktur

– En mobiloperatör vill planera infrastrukturen runt Malmö centralstation. Om de sätter upp ett par basstationer i vår simuleringsmiljö laddar vi automatiskt hem 3D-modeller av hur miljön ser ut från öppna källor. Sen kan de i princip bara klicka och säga ”här uppe på taket ska det sitta en basstation, hur skulle täckningen då se ut runt i Malmö?”

Ett annat kommersiellt användningsområde är gruvor eller industrier med hög grad av autonoma system och självkörande fordon som är beroende av fungerande trådlöst nätverk. Ett tredje är utvecklare av uppkopplade produkter som telefoner, datorer eller bilar.

Sparar tid och pengar

– Företag som håller på med signalbehandling kan testa längre i mjukvara innan de faktiskt måste tillverka en prototyp eller gå ut och mäta på riktigt. Det är ganska dyrt att göra mätningar, i timmar, pengar och utrustning. Vi kan få ner antalet mätningar som behövs innan man behöver en första prototyp.

Under sommaren har Waveium genomfört sin första runda, och tagit in drygt 5 miljoner kronor. Tre av dessa kommer från Almi Invest. I rundan deltog också LU Ventures, Hetch Capital samt ett antal affärsänglar.

Med hjälp av pengarna blir nu samtliga fyra i grundarteamet heltidsanställda för att accelerera utvecklingen av plattformen. Christian Nelson beskriver den som ”mogen, men i något sorts beta-stadie”.

Wavium har ett antal pilotprojekt igång. Inom gruvindustrin är ett av dem nu avslutat.

”Vi är ju nya på marknaden, fyra killar som hävdar någonting. Då måste vi bevisa oss, såklart.”

– Vi är ju nya på marknaden, fyra killar som hävdar någonting. Då måste vi bevisa oss, såklart. Det är det som pilotprojekt är till för och det har vi gjort nu med Boliden, till exempel.

Där är förhandlingar om en första kommersiell affär nästa steg. Men pilotprojekten handlar också om att sondera marknaden för att prioritera.

– Vi vill testa vilka vertikaler som vi har mest traction i just nu. Vi måste ju gå mot det hållet där pengarna finns även om vi kan lösa många problem i många andra vertikaler också, säger Christian Nelson.