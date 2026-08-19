Tictac halvvägs mot miljarden

Tictac Learns omsättning ligger hittills i år på 482 miljoner kronor. Därmed räknar edtech-bolagets vd Carolina Faxe med att passera halvmiljarden innan året är slut. – Det känns ju absolut görbart, säger hon.

Tictac Learn i Malmö har gått från ett småskaligt e-learningföretag till en av norra Europas ledande leverantörer av digitala utbildningsplattformar och utbildningar. Bolaget utvecklar plattformar och helhetslösningar för digitalt lärande för företag och organisationer, inom det så kallade edtech-segmentet.

Carolina Faxe

Rapidus har tittat på Tictacs årsredovisning för 2025 och omsättningen blev 363 miljoner kronor under fjolåret. Sedan dess har omsättningen ökat med 30 procent i samband med förvärvet av Distrisoft, en fransk återförsäljare av lärteknologi och mervärdestjänster inom lärande. Rapidus skrev om det i april.

Köpet är ett i raden förvärv som Tictac gjort de senaste åren. 2022 gick bolaget in på de danska och tyska marknaderna genom förvärv av bolagen Key2Know i Danmark och Interlake i Tyskland.

– Vi gjorde ett resultat på 57 miljoner i fjol. Prognosen är att passera 500 miljoner i omsättning i år. Vi har lite jobb kvar att göra för att nå dit, men det känns ju absolut görbart, säger Carolina Faxe.

Organiskt mål – 20 procent

Tictacs tillväxtmål är att växa organiskt med 20 procent per år. Utöver organisk tillväxt kommer förvärv.

– Vi har en M&A-lista som vi följer. Det här året har varit skakigt och det gäller att tajming och omvärld är rätt för att vi ska göra ytterligare förvärv. Men man kan tänka sig att vi gör ytterligare geografiska förvärv eller breddar oss på en redan etablerad marknad.

Samtidigt nämner Faxe AI-revolutionen både som en stor möjlighet och som en potentiell fara.

Frankrike bra på AI

– Vi växer med AI, då det ger en möjlighet att ännu enklare och effektivare producera och distribuera digitala utbildningar. Samtidigt går utvecklingen snabbt och det är ingen som vet var det tar vägen. Det gäller att vara på tårna och hänga med.

– Just Frankrike har varit bra på AI-adoption, de ligger i framkant. Jag tror mycket att det beror på att de har ett stort behov av språköversättning. För vår del finns det en stor potential att ta en större andel på den franska marknaden.

Ägarbyte står för dörren

I dag äger Carolina Faxe tillsammans med bolagsledningen 40 procent av Tictac, resterande 60 procent av aktierna köptes 2021 av brittiska Bridgepoint för cirka 60 Mkr. 2026 har tidigare nämnts som ett exitår för riskkapitaljätten.

– Du får fråga Bridgepoint om det tänker göra en exit. De är inte en evig ägare, men om och när de gör en exit vill vi ta in en ny kapitalstark storägare.

Tictac, som utsågs till Årets Rapidusföretag 2024, har i dag runt 6 000 kunder, över en miljon slutanvändare och totalt cirka 90 anställda. När Carolina Faxe köpte bolaget 2009 hade det tre anställda och 3 Mkr i omsättning. 17 år har gått sedan dess, och Tictac har gått med vinst varje år. Nästa stora mål är att nå 1 miljard i omsättning inom fem år.

Finns planer på börsnotering?

– Nej.