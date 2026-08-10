Elva11 i konkurs 

I början av fjolåret drog Additude-grundaren Jim Roslund igång IT-konsultbolaget Elva11. En stjärnspäckad styrelse tillsattes och ett Dubaibaserat investmentbolag pumpade in pengar. Men nu är det slut.

Igår lämnade Malmöbolagets styrelse in en konkursansökan till tingsrätten. Jim Roslund säger att konkursen framförallt beror på tre faktorer:

Jim Roslund

– Den traditionella konsultmarknaden har förändrats kraftigt. Den genomsnittliga omsättningstillväxten i den svenska konsultbranschen minskade från 17 procent till 2 procent på bara fyra år, samtidigt som rörelsemarginalerna pressats ned.

Samtidigt har finansieringen inte fortlöpt som planerat.

– Våra investerare kommer från Mellanöstern och Indien. Utmaningen med att bygga en internationell verksamhet har visat sig från sin tuffaste sida. Det geopolitiska läget och kriget i Mellanöstern har kraftigt påverkat både förutsättningarna, utlovad finansiering och betalningsflöden från kunder i regionen.

– Vi har stora kundfordringar från kunder i Indien där vi inte har fått betalt i tid.

”Valde att agera ansvarsfullt”

Det var i april förra året som Elva11 säkrade 20 miljoner kronor i en investering från Tech Universal Ventures (TUV) i Dubai. Investmentbolaget blev då storägare i Elva11 och tog även plats i bolagets styrelse.

Men finansieringen har alltså inte fortlöpt som planerat.

– När styrelsen bedömde att vi inte längre kunde säkerställa bolagets finansiering valde man att agera ansvarsfullt och lämna in konkursansökan till domstolen. Det är naturligtvis oerhört tråkigt, men det är också styrelsens ansvar att agera när bolaget inte längre kan fullgöra sina åtaganden, säger Jim Roslund.

I bolagets styrelse sitter namnkunniga personer som Nationalencyklopedins vd Anna Werntoft och Additude-medgrundaren Sam Aston, som har drivit flera techbolag och bland annat sitter i styrelserna för Innovation Skåne och Mau Holding – holdingbolaget för Malmö universitet.

Elva11 har cirka 34 konsulter, vad som händer med dessa är i dagsläget oklart.

– Vi har under hela resan fattat rätt beslut och det är flera här som gråter för att de vill att bolaget ska fortsätta. Det är en gemensam sorg. Nu ska jag lägga all min kraft på att hjälpa konkursförvaltaren och de anställda, säger Jim Roslund och fortsätter:

– Jag är övertygad om att människorna och kompetensen från Elva11 kommer att skapa stort värde även framåt, även om just det här bolaget inte kunde ta sig igenom den här situationen.

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