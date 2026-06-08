Lime kör Europa-argumentet

CRM-bolaget Lime Technologies släpper en AI-plattform med ett nytt försäljningsargument. – Vi har aldrig tidigare vunnit affärer på grund av att vi är europeiska, säger vd Tommas Davoust.

Lundabolaget understryker att hela systemet är baserat i Europa och oberoende av USA.

Tommas Davoust

– Det har varit coolt att köpa från USA, men det senaste året har många insett att det finns risker med amerikanska leverantörer. Det är häftigt att se skillnaden i efterfrågan, säger Tommas Davoust.

Ny lagstiftning

Utöver de uppenbara riskerna med oförutsägbara tullar syftar han på lagstiftningen Cloud Act, som ger amerikanska myndigheter rätt att begära ut data från IT-företag i USA – inklusive kunddata oavsett var den fysiskt lagras.

Därtill lade EU-kommissionen nyligen fram ett lagförslag, Cloud and AI Development Act (Cada) som svar på Cloud Act. Cada syftar till att minska Europas beroende av utländska molntjänster och kan komma att stänga ute de amerikanska jättarna från upphandlingar som rör känslig data.

Kommissionens förslag är inspirerat av lagstiftning som redan genomförts i vissa EU-länder som tagit täten i frågan. Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Danmark har alla infört nationella regler som begränsar hur myndigheter får använda amerikanska leverantörer.

– 85 procent av Europas molntjänster är amerikanska och det ser likadant ut i CRM-branschen med Salesforce, Microsoft och Hubspot som har en väldigt stor del av Europas CRM-marknad. Vi råkar ju vara ett av Europas största CRM-bolag så Cada har potential att ge oss rejäl medvind och öppna upp vår TAM (totala adresserbara marknad, red.anm), säger Tommas Davoust.

Kunderna kan själva intergrera AI

Limes AI-plattform Workflows är kopplad till Lime CRM, Lundabolagets flaggskeppsprodukt. Den gör att användarna själva kan utveckla AI-agenter och integrationer med andra program som kan gynna deras kundrelationer.

Enligt Tommas Davoust är det något som branschen efterfrågar, en effektivisering som ligger i tiden.

– Det kan till exempel handla om att kvalificera leads, det vill säga att analysera alla leads baserat på kundprofiler och sedan ta fram förslag på pitchmail, säger han.

Till vilken grad konkurrerar Workflows med er egen konsultverksamhet?

– Inte så mycket. Det fina med vår positionering är att vi inte är ett konsultbolag utan de tjänsterna har bara kompletterat vår produktportfölj. Så när vi nu kan effektivisera våra produkter så vill vi skjuta över den effektiviseringen på kunden. Det stärker ju vår portfölj. Sedan kommer nog många kunder att efterfråga andra typer av konsulttjänster, till exempel för att bygga upp riktigt vassa AI-agenter.

Är er AI-satsning ett svar på AI-oron på börsen?

– Nej, det har varit vår plan hela tiden. Vi använder AI internt sedan länge och har utvecklat Workflows under en lång period och har 20 pilotkunder som använder verktyget idag, säger Tommas Davoust.