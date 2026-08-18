Profiler tar över biltvätt

Biltvättsservice är den senaste investeringen för en rad kända skånska entreprenörer och finansmän. Bolaget Brightfully får nya ägare när tre kända profiler kliver in. – Det ska växa på topplinjen.

Brightfully erbjuder en vattensnål mobil biltvätt på abonnemang till företagskunder inom tre segment: offentligägda servicebolag, åkerier och bilpoolsföretag.

Malmöbolagets personal åker ut till kunderna och tvättar på plats. Bolaget gör en poäng av att de slösar mindre än en liter vatten per tvättat fordon, som dessutom samlas in och hanteras av personalen.

Det är HC Andersen Capital-veteranen Claus Thestrup som tillsammans med Refined-grundaren Emil Sjödin och Improovit-grundaren Andreas Löfgren tar över Brightfully.

Trion har under en tid köpt på sig minoritetsandelar i bolaget och äger nu cirka 75 procent av aktierna tillsammans. Senast köpte de ut den tidigare vd:n och medgrundaren Philip Gårdell och hans fader Christian Gårdell, samt biltvättskedjan Glimra från ägarlistan.

– Planen är att fortsätta att utöka våra ägarandelar tills vi har köpt ut alla utom Fast Track Capital och en ängelinvesterare som ska vara kvar som minoritetsägare, säger Claus Thestrup.

Emil Sjödin tar styrelsepost

Claus Thestrup är nu en av tre storägare i Brightfully och tar över som tillförordnad vd. De två största ägarna är bolagets nye ordförande Andreas Löfgren, som grundat managementkonsultfirman Improovit, och Emil Sjödin som kliver in som styrelseledamot.

Emil Sjödin

Ska växa på topplinjen

– Nu ska vi få det att växa på topplinjen. Bolaget är väldigt välskött och har en väldigt stark personal. Även om tillväxt inte varit fokus så har man ändå lyckats få en bra kundbas med bland andra Postnord, Point Logistik och Ourgreencar, säger Claus Thestrup.

Claus Thestrup

2024 och 2025 omsatte Brightfully cirka 10 Mkr.

– Omsättningen var oförändrad eftersom det inte hände något i bolaget. Men vi har väldigt nöjda kunder och planerar nu att växa rejält i Sverige, både med nya kunder och nya kontrakt med befintliga kunder.