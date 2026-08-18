”Ett svårt år för Lindéngruppen”

2025 levde inte upp till förväntningarna, enligt Lindéngruppens ägare Jenny Lindén Urnes. Den familjeägda koncernen har intressen i bolag som omsätter 20 miljarder, men fick i fjol se såväl omsättning som vinst sjunka.

Den Höganäsbaserade industrikoncernen Lindéngruppen ägs av dess styrelseordförande Jenny Lindén Urnes, dotter och arvtagare till industrimannen Ulf G. Lindén.

Jenny Lindén Urnes

Gruppen kan sägas vara en mix av industrikonglomerat och family office. I det avseendet är den inte helt olik Mellby Gård, familjen Rune Anderssons ägarbolag.

Lindéngruppens tongivande innehav är den helägda färgtillverkaren Beckers och hälftenägandet i metallpulvertillverkaren Höganäs på hemorten.

Koncernen heläger också det skotska lyxmärket Alex Begg inom textil och accessoarer samt Colart, en av världens största tillverkare av konstnärsfärger och material.

Det är Beckers tillsammans med de båda sistnämnda som konsolideras i Lindéngruppens årsbokslut. Höganäs 11 miljarder kronor i omsättning är med andra ord inte medräknad.

Men om Höganäs trots det skulle räknas med, en beräkning Lindéngruppen bistår med och presenterar i årsredovisningens inledning, landar omsättningen för 2025 på 19,5 (20,8) miljarder kronor.

Höganäs och Beckers dominerar

Höganäs står dock ensamt för mer än halva omsättningen och nära hälften av de strax över 5 000 anställda i den totala kakan. Utan Höganäs, det vill säga i koncernens faktiska konsoliderade räkenskaper, landade omsättningen på 8,4 (9,0) miljarder kronor.

Av detta står Beckers för den dominerande delen, med 6,6 (7,1) mdr kronor. Det totala rörelseresultat var 602 (714) miljoner kronor.

Faktum är att samtliga bolag av ekonomisk betydelse i gruppen backade i omsättning under 2025, med undantag för Alex Begg som är det minsta innehavet. De båda största, Höganäs och Beckers, backade mest och tappade 6 respektive 7 procent. I Beckers och Colarts fall förklaras tappet dock av valutaeffekter. Omräknat i fast växelkurs landade båda bolagen på nolltillväxt jämfört med 2024.

Under rubriken ”Ägarens perspektiv” i årsredovisningen skriver Jenny Lindén Urnes att ”2025 var ett svårt år för Lindéngruppen – vårt resultat levde inte upp till våra ambitioner, och omvärlden blev alltmer turbulent och polariserad”.

Trippla motgångar

Vd Fabio Pedrazzi konstaterar i sitt vd-ord att koncernens resultat efter skatt försämrades med hela 26 procent till 399 (537) Mkr, vilket påverkades av ”den tredubbla effekten av lägre efterfrågan, den förstärkta svenska kronan och vår oförmåga att anpassa driftskostnaderna tillräckligt snabbt”.

I Beckers fall är en del av tappet en direkt effekt av osäkerhet kring USA:s förändrade handelspolitik och tullar, skriver han. I Höganäs fall handlar det om minskad efterfrågan från bilindustrin på grund av omställningen till elbilsproduktion, där företagets produkter behövs i mindre utsträckning.

Jenny Lindén Urnes är en av Skånes rikaste personer. När tidningen Affärsvärlden tidigare i år listade Sveriges dollarmiljardärer, det vill säga personer som är goda för över 10 miljarder kronor, hamnade hon på plats 36. I Skåne slås hon bara av Sandberg Developments ägare Per Sandberg på 28:e plats.

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