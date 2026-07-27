Lycka till, Precise

KOMMENTAR: 110 Mkr ska sätta det fusionerade Precise Biometrics och Fingerprint Cards på rätt spår. Men skapar man en vinnare av att slå ihop två förlorare?, frågar Gunnar Wrede.

Precise Biometrics köper Fingerprint Cards och gör en nyemission på 110 Mkr. Förhoppningen är att de båda bolagen kan attrahera marknaden bättre om de går samman. Båda bolagen har dragits med mångåriga förluster, förhoppningar som låtit vänta på sig, och i Fingerprints fall har det varit en ren försäljningskollaps.

Gunnar Wrede

2016 omsatte Fingerprint 6,7 miljarder kronor på hårdvara för fingeravtrycksigenkänning och gjorde ett rörelseresultat på 2,7 miljarder. Sedan blev fingaravtryckssensorer stapelvara och Fingerprint förlorade sitt tekniska försprång. Nu har det varit tio års utförsbacke och nio år i rad av förluster. 2025 hade Fingerprint intäkter på 78 Mkr.

Precise, som utvecklar mjukvara för biometri, alltså igenkänning av fingeravtryck, händer och ansikten, har i tio år taktat på intäkter mellan 60 och 90 Mkr. Bolaget har i alla år hoppats på ett stort genombrott som hittills inte kommit. I åtta av de senaste tio åren har Precise gjort förlust, varav de senaste sex åren i rad.

”Detta är två bolag med fungerande produkter men som uppenbarligen inte är tillräckligt relevanta på marknaden, och det efter 20 års produktutveckling.”

Det här är inte två startups som prioriterar tillväxt framför lönsamhet. Detta är två bolag med fungerande produkter men som uppenbarligen inte är tillräckligt relevanta på marknaden, och det efter 20 års produktutveckling. Annars hade det gått bättre eftersom marknaden för biometri fortsätter växa kraftigt.

Den gamla företagarfrågan om man kan skapa en vinnare av att slå ihop två förlorare står på sin spets när det gäller Precise köp av Fingerprint.

Nu skapas ett sammanslaget bolag som innehåller både hård- och mjukvara för biometri. Enligt Precise vd Joakim Nydemark skapar denna kombination nya kommersiella möjligheter och dessutom kostnadssynergier genom att två administrationer blir en.

Det nya sammanslagna Precise inleder sin bana med en nyemission som kommunicerades redan när fusionen offentliggjordes i mars. 110 Mkr behövs för att sätta bolaget på spåret mot framtida tillväxt och lönsamhet – ett bolag som enligt proformaredovisningen omsatte 156 Mkr förra året och gjorde en förlust på sista raden på 72 Mkr.

Emissionspengarna ska räcka till att betala tillbaka brygglån och till att realisera de kostnadssynergier på 45 Mkr som utlovas. Nästan hela emissionen är garanterad, 100 Mkr, vilket lär kosta en slant bara det.

Nu är det upp till aktieägarna

Aktieägarna får nu välja mellan att tro på fusionsplanen och delta i emissionen, eller kliva av.

Men har man varit med som aktieägare i något av dessa bolag som underpresterat under så lång tid, så får man anta att vederbörande har en durkdriven tro på bolagens tekniska höjd och kommersiella förmåga.

Själv önskar jag så klart det nya Precise lycka till, men jag blir mer överraskad om det här går bra, än tvärtom.