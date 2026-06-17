AI-mognad bland skånska chefer

AI har gått från framtidsfråga till vardag i skånska ledningsgrupper. I en ny undersökning från Reeinvent uppger alla ledare i Skåne att de planerar minst ett AI-projekt under 2026.

Undersökningen bygger på svar från 100 ledare i Skåne och ger en bild av ett skifte i hur AI diskuteras i ledningsgrupperna. Frågan är inte längre om tekniken är mogen, utan snarare hur snabbt den kan skapa mätbar nytta i verksamheten.

Enligt rapporten har 62 procent av de svarande redan AI i drift eller åtminstone fullt förankrad i ledningsgruppens strategi. Samtidigt planerar alla svarande minst ett AI-projekt under 2026. Den mest aktiva gruppen, som planerar sex eller fler projekt, växer jämfört med föregående år.

Effektivisering främsta drivkraften

Effektivisering av den egna verksamheten är temat för majoriteten av de kommande AI-satsningarna. Ledarna i enkäten pekar bland annat på dokumenthantering, orderflöden, fakturering och research.

När ledarna väljer AI-lösning väger snabb implementering och mätbar nytta tyngst. Över hälften av de svarande anger detta som den viktigaste faktorn. Samtidigt lyfts säkerhet och regelefterlevnad fram som viktiga krav när AI ska gå från test till drift.

Svårt veta var man ska börja

Men den ökade aktiviteten innebär inte att alla vet var de ska börja. I svaren framkommer att flera ledare efterfrågar hjälp med att fokusera och prioritera bland alla möjliga användningsområden.

Almir Krso

– Vi träffade till exempel ett skånskt investeringsbolag där styrelsen uttryckligen sagt till ledningen att implementera AI-projekt. Men de har ingen aning om var de ska börja och hur de ska positionera sig för att kunna få en direkt mätbar nytta, säger Almir Krso, strategic growth partner på Reeinvent.

Reeinvent beskriver sig som en ”AI-first partner” som hjälper sina kunder att bygga och skala upp digitala produkter. Bolaget grundades av Henrik Sällman och Malmöprofilen Hamdija Jusufagic och ingår i en företagsgrupp med System Verification och Codescene, som grundades av Adam Tornhill som gjort sig internationellt känd bland utvecklare med fackboken ”Your Code as a Crime Scene”.