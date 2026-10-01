Guldrusch i AI-säkerhet

I spåren av AI-boomen växer nya säkerhetsbolag fram. Hikma AI, Noorlytics AI Tech och AI Sovereign har valt olika vägar till samma kundbehov: att kunna använda AI utan att riskera känsliga uppgifter.

Efter flera år som utvecklare på Alfa Laval, Lego och Novo Nordisk såg Tor Ganslandt ett växande behov av tjänster som kontrollerar företagens trafik mot AI-tjänster. Nu söker han efter pilotkunder till sin egen AI-vakt.

Tjänsten heter Vakta AI och det nybildade bolaget AI Sovereign. Affärsidén är a…