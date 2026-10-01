AI-agenter ny säkerhetsmarknad

När företag låter AI-system utföra kritiska uppgifter behövs skydd som säkerställer att AI:n inte blir ett hot i sig. ”Agentic security” växer fram som en ny delmarknad inom cybersäkerhet.

I ett nytt avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan beskriver entreprenören Nibras Stiebar-Bang en konflikt hos företag hon möter, med ledning och säljchefer som vill börja använda AI-agenter medan teknik- och säkerhetschefer tvekar inför riskerna. Den konflikten vill hennes Hikma AI lösa med sina egna AI-agenter.&n…