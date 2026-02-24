Förre vd:n gör comeback i Lisberg 

Den tidigare Lisberg-chefen Per Åström kommer tillbaka till executive search-byrån, som för knappt ett år sedan köptes loss från Dan Olofssons Pion Group.

Malmöbaserade Lisberg köptes förra året av Eva Nielsen och kollegan Olle Olofsson. Sedan dess är Nielsen vd och Olofsson senior konsult. De båda äger hälften var.

Den 9 mars går bolagets före detta vd Per Åström in i bolaget, nu som senior partner.

Eva Nielsen

– Per går in som senior konsult, han längtar tillbaka till Lisberg och han har mycket erfarenhet att bidra med, säger Eva Nielsen.

Per Åström tar initialt inte några ägarandelar i bolaget.

– Men framåt är tanken att vi ska växa tillsammans med seniora partner som blir delägare.

Precis som flera andra rekryteringsbolag har Lisberg känt av konjunkturen de senaste åren.

– Sedan vi köpte bolaget har det gått bra, men marknaden har varit lite avvaktande de senaste två åren. Samtidigt har bolag ständigt behov av att skifta och hitta nya ledare så det finns alltid uppdrag, säger Eva Nielsen.

Per Åström

Per Åström kommer närmast från en tjänst som rekryteringsansvarig på Fortnox. Dessförinnan hade han en liknande tjänst på Nibe.

– Lisberg är ett fantastiskt varumärke med en gedigen historia. Jag gillar bredden i tjänsteutbudet och jag tror att bolaget har en ljus framtid. Därför blir det roligt att återvända, säger Per Åström.