Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 1 oktober 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Avionero ställer in IPO

Den 12 oktober skulle flygsökbolaget Avionero börja handlas på Spotlight. Så blir det inte, noteringen är inställd. Rapidus vet varför.

Rapidus intervjuade grundaren och vd Lars Kristensson den 17 september inför den planerade börsnoteringen. Då sa han att bolagets system för sökning av flygresor hittills varit inriktat på retailkunder, men att han nyligen insett att det sannolikt finns en ännu bättre affär i att sälja motorn i systemet på licens direkt till flygbolag och reseagenter.

– För bara…

Gunnar Wrede
Avionero ställer in IPO

Den 12 oktober skulle flygsökbolaget Avionero börja handlas på Spotlight. Så blir det inte, noteringen är inställd. Rapidus vet varför.

Rapidus intervjuade grundaren och vd Lars Kristensson den 17 september inför den planerade börsnoteringen. Då sa han att bolagets system för sökning av flygresor hittills varit inriktat på retailkunder, men att han nyligen insett att det sannolikt finns en ännu bättre affär i att sälja motorn i systemet på licens direkt till flygbolag och reseagenter.

– För bara…

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