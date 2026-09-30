Investeringar i techbolag minskar 

Investeringarna i skånska tech-startups är låga. Siffrorna för årets första halvår vittnar om en halvering av investerat kapital. Det visar en färsk analys från tech-navet i Helsingborg.
Analysen är ett samarbete mellan branschtidningen Swedish Tech News och näringslivsprofilen Karsten Deppert, som bland annat står bakom Øresund Startup och E-commerce park i Helsingborg.
Genom Swedish Tech News finansieringsdatabas, Funding Database, har siffror tagits fram för hela Öresundsregionen.
Investeringarna i skånska tech-startups är låga. Siffrorna för årets första halvår vittnar om en halvering av investerat kapital. Det visar en färsk analys från tech-navet i Helsingborg.
Analysen är ett samarbete mellan branschtidningen Swedish Tech News och näringslivsprofilen Karsten Deppert, som bland annat står bakom Øresund Startup och E-commerce park i Helsingborg.
Genom Swedish Tech News finansieringsdatabas, Funding Database, har siffror tagits fram för hela Öresundsregionen.
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