Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 30 september 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Investeringar i techbolag minskar 

Investeringarna i skånska tech-startups är låga. Siffrorna för årets första halvår vittnar om en halvering av investerat kapital. Det visar en färsk analys från tech-navet i Helsingborg. 

Analysen är ett samarbete mellan branschtidningen Swedish Tech News och näringslivsprofilen Karsten Deppert, som bland annat står bakom Øresund Startup och E-commerce park i Helsingborg.

Genom Swedish Tech News finansieringsdatabas, Funding Database, har siffror tagits fram för hela Öresundsregionen.

Martin Linderoth
Investeringar i techbolag minskar 

Investeringarna i skånska tech-startups är låga. Siffrorna för årets första halvår vittnar om en halvering av investerat kapital. Det visar en färsk analys från tech-navet i Helsingborg. 

Analysen är ett samarbete mellan branschtidningen Swedish Tech News och näringslivsprofilen Karsten Deppert, som bland annat står bakom Øresund Startup och E-commerce park i Helsingborg.

Genom Swedish Tech News finansieringsdatabas, Funding Database, har siffror tagits fram för hela Öresundsregionen.

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