Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 30 september 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Skånska kvartalsvinnare

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I dag tar årets tredje kvartal slut och inom en månad kommer rapporterna från börsbolagen. Men redan nu vittnar börskurserna om vilka bolag som förväntas ha gått bra.

Rapidus följer löpande de skånska börsbolagen, som i skrivande stund är 135 stycken, och hur deras aktier utvecklas. Aktier kan som bekant leva sitt eget liv oberoende av hur det faktiskt går för bolagen, men oftast finns dock ett samband.

Sambandet är starkare i aktier som handlas med någorlunda likviditet och med ett styckpris so…

Gunnar Wrede
Skånska kvartalsvinnare

I dag tar årets tredje kvartal slut och inom en månad kommer rapporterna från börsbolagen. Men redan nu vittnar börskurserna om vilka bolag som förväntas ha gått bra.

Rapidus följer löpande de skånska börsbolagen, som i skrivande stund är 135 stycken, och hur deras aktier utvecklas. Aktier kan som bekant leva sitt eget liv oberoende av hur det faktiskt går för bolagen, men oftast finns dock ett samband.

Sambandet är starkare i aktier som handlas med någorlunda likviditet och med ett styckpris so…

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