Övriga nyheter vecka 27

Det stormar kring Pharma Lundensis, Anoto byter namn och Wesports fortsätter förvärvresan. Det är delar av det skånska nyhetsflödet i veckan som gick.

Läkemedelsforskningsbolaget Pharma Lundensis kastar in handduken på börsen och meddelar en frivillig avnotering från Spotlight där aktien är noterad. Avnoteringen sker på onsdag, den 8 juli. Men beslutet är kantat av kontroverser, bland annat kring vd Staffan Skogvalls agerande.

Staffan Skogvall

Bolaget ger inte upp verksamheten utan planerar en nyemission på 30 Mkr i en onoterad miljö. Emmisionen kommer föreslås ske till 3 kronor per aktie, medan aktien för närvarande är noterad till 32 öre.

”Det har kommit frågor från våra aktieägare angående varför styrelsen avser att genomföra nästa emission till kursen 3 kronor, med hänsyn till att aktien idag handlas på en betydligt lägre nivå. Styrelsen anser att PharmaLundensis aktie länge varit kraftigt undervärderad, och bedömer att detta beror på ett allmänt lågt intresse för forskningsbolag från Sveriges aktiemarknad för närvarande. Det är dock svårt att få utländska investerare att acceptera en mycket högre kurs än vad aktien handlas för i Sverige. Genom att avnotera aktien i Sverige kan bolaget sätta vilken kurs som styrelsen anser vara lämplig. Kursen 3 kr blir då en förberedelse till förhandlingar med utländska investerare”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Händelsen har blivit kontroversiell sedan vd Staffan Skogvall i pressmeddelande uppmuntrat att köpa aktien inför avnoteringen medan han själv sålt, enligt Finansinspektionens insynsregister. Aktien handelsstoppades därför av Spotlight i fredags.

Good bye Polarcool

Även skalpkylningsbolaget Polarcool ska avnoteras från Spotlight. Styrelsens förslag ska tas på en extra bolagsstämma den 4 augusti.

”Styrelsen har utvärderat huruvida noteringen på Spotlight längre fyller sin funktion som en ändamålsenlig plattform för bolagets kapitalanskaffning och tillväxt. Handeln i aktien har under noteringen präglats av begränsad aktivitet och svagt investerarintresse, vilket inneburit att bolagets kapitalanskaffningar vid upprepade tillfällen krävt kostsamma garantilösningar för att genomföras. Bolaget har ett fortsatt kapitalbehov som styrelsen bedömer bättre kan mötas i en avnoterad miljö”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

På sikt vill bolaget i stället söka en notering i USA men bolaget uppfyller inte förutsättningarna för det i dagsläget.

Anoto byter namn

Ett annat bolag med en aktie på öres-nivå är Anoto i Lund, som har en 30-årig historia av förluster och nyemissioner. Anoto har under många år försökt får fart i försäljningen av en e-penna som översätter fysisk handskrift till digital form i realtid.



Pennan heter INQ, och det är var Anoto nu ska byta namn till.

”INQ beskriver företaget och dess strategi på ett bättre sätt. I nästan 25 år har Anoto gått i första ledet när det gäller innovation kring digitalt bläck. Idag kombinerar vi vår historiska arv med AI, molntjänster och modern produktdesign för att skapa nästa generations digitala handskrift”, skriver vd Jonathan Faiman i ett pressmeddelande.

Namnbytet blir föremål för beslut på en bolagsstämma och på stämman ska ägarna också godkänna förslaget att göra en omvänd split av aktien på 1:100.

Sammanläggningen av aktier kommer att ta kursen från dagens cirka 11 öre till 11 kronor.

En annan omvänd split står Move By Bike för och här är det 1:1000 som gäller. Den 7 juli kommer därmed aktien att gå från ett styckpris på 1,5 öre till 15 kronor.

Serieförvärvaren inom sportutrustning, Wesports, går in i den nordiska marknaden för sportdrycker och kost genom ett förvärv av 65 procent av finska Elite Fitness Oy. Det köpta bolaget omsätter cirka 90 Mkr och har en lönsamhet som ”ligger över Wesports finansiella mål”.