Skånska aktier – bäst och sämst

48 skånska aktier steg medan 92 stycken föll. Rapidus har ställt samman ett skånskt börsfacit för det första halvåret. Ännu en gång framtonar bilden av skånska börsbolag i motvind.

En likaviktad portfölj med de 139 skånska börsbolagen gav en uppgång på i genomsnitt 3,8 procent under det första halvåret 2026. Det kan jämföras med börsens index OMXPI som helhet som steg med drygt 5 procent.

I den skånska listan ingår en lång rad bolag som är noterade på First North och Spotlight. De bolagen steg fasktiskt i snitt med 8 procent. Detta medan First North All Share föll som helhet med 10 procent under första halvåret. De skånska småbolagen var alltså bättre än snittet.

Förra året Rapidus gjorde den här listan prövade vi att bara ta med aktier till en kurs på minst 5 kronor. Syftet var att rensa bort frimärkesaktier som till sin natur är kraftigt volatila. I år återgår vi till hela den skånska listan.

Det är trots allt så här det skånska börslandskapet ser ut. 40 av de skånska aktierna handlas för under 1 krona och ytterligare drygt 30 aktier handlas under 5 kronor.

Som kuriosa kan nämnas att skånes ”billigaste” aktie kostar 0,3 öre. Det är Servana.

Obducat vinnare

Vinnaren i Skåne för de första sex månaderna är Obducat vars aktie stigit med över 400 procent. Som Rapidus berättade i maj tillkännagav bolaget en order på 115 Mkr medan bolagets årsomsättning i fjol var 50 Mkr.

Nyheten fick aktien att rusa med 1 400 procent under maj månad. Men för att klara av att leverera ordern tvingades bolaget till en nyemission som fått aktien att falla tillbaka.

Patrik Lundström

Obducat tillverkar och säljer utrustning inom nano- och mikrolitografi, bland tillämpningarna finns datakommunikation via laser och fiber.

Vd Patrik Lundström pekar på att intresset för småbolag börjar komma tillbaka och inte minst från amerikanska investerare.

– Vi ser ett ökat intresse därifrån. Där har investerare sett att värderingarna av vår typ av bolag har stigit, alltså i USA, men inte i Europa. Nu utnyttjar de det värderingsgapet, säger han.

Andra vinnare som förtjänar att omnämnas är Anoto som i 30 år har varit en kapitalätande nyemissionsmaskin. Nu ska bolaget byta namn och göra en omvänd split på 1:100. Kanske kan det bryta bolagets mångåriga förbannelse.

Move By Bike har kanske tagit sig ur den akuta krisen genom en företagsrekonstruktion och även det avlövade Spotlight Group har tagit sig tillbaka efter flera tuffa år. Även Beammwave förtjänar att omnämnas, aktien är volatil men bolagets teknik för radiosignaler för 5G och 6G-mobilnät har en mycket stor potential, vilket investerare sett.

Life science förlorarbransch

Förlorarlistan domineras som vanligt av life science-bolag, med undantag för Västra Hamnen Corporate Finance som haft det trögt under de senaste årens tuffa investeringsklimat som inte gett de affärer och intäkter som bolaget tidigare haft.

Vilket av de skånska storbolaget gick då bäst? Alfa Laval steg med 24 procent vilket var klart bättre än resten av bolagen på börsens large cap-lista. Sämst gick Lindab med en nedgång på 37 procent.

De största uppgångarna i procent

Obducat 423 Fsport 306 2CureX 163 Anoto 186 Hoodin 116 Simris Group 120 Beammwave 105 Move By Bike 104 Pharma Lundensis 102 Loyal Solutions 91 Spotlight Group 90

De största nedgångarna i procent