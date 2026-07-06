Stora tillväxtplaner i Telavox

Teleoperatören Telavox i Malmö gör sitt tredje större förvärv på ett år. Denna gång kliver bolaget in i Finland och täcker därmed hela Norden. Men den största tillväxten ser bolaget på annat håll.

Telavox är en så kallad MVNO, mobile virtual network operator, vilket betyder att företaget säljer hela paletten av mobiltjänster men utan att äga infrastruktur som till exempel basstationer. Telavox riktar sig bara till företagskunder.

Nu köper Telavox den finska delen av den nederländska konkurrenten Enreach. Omsättningen som förvärvas är 130 Mkr. Priset uppges inte.

Björn Tideman

– Enreach är väldigt lika oss och tidigare har vi bara haft en handfull anställda i Finland. Nu tar vi marknad där på allvar, säger Björn Tideman, marknadschef på Telavox.

Förvärvet är det tredje på mindre än ett år. Som Rapidus berättat köptes brittiska Firstcoms svenska och danska verksamheter i september i fjol och i våras köptes svenska Frontdesk. Med det senaste förvärvet av Enreach Finland har Telavox köpt på sig en omsättning på cirka 300 Mkr. Den delen av Telavox omsätter nu 1,1 miljarder kronor.

– Vi ser att det finns förutsättningar att växa den nordiska företagsaffären till 2 – 3 miljarder kronor, säger Björn Tideman.

Detta gäller alltså försäljning av telefonitjänster till slutkunder. Totalt omsätter Telavox nu 1,7 miljarder kronor, enligt Björn Tideman.

Tre affärsområden

Resten kommer från det som kallas connectivity och support som omsätter cirka 500 Mkr, och från försäljning av företagets egen tekniska plattform till andra teleoperatörer. Här är omsättningen cirka 100 Mkr.

– Men det är plattformssidan som har den riktigt stora tillväxtpotentialen. Plattformen har funnits till försäljning i 5–6 år, men det är en betydligt längre säljprocess att få en teleoperatör att byta teknisk plattform än att sälja simkort. Därför är affärsområdet fortfarande litet men nu börjar vi se att det tar fart, fortsätter Björn Tideman.

Det finska förvärvet finansieras i likhet med de föregående två förvärven med egna medel och banklån. Grundaren Viktor Karlsson har under året sagt att det kan bli aktuellt med externt kapital och kanske även en börsnotering, men att det inte ligger på bordet för närvarande.

Telavox har 500 anställda varav cirka hälften sitter i Malmö.