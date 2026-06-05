Lönsamma laxar

Landbaserad fiskodling lyfts ofta fram som framtidens hållbara matproduktion men utvecklingen har kantats av bakslag och konkurser. Malmöbolaget N P Innovation växer dock med stark lönsamhet och internationell expansion.

Nya avsnittet av Lejonkulan gästas av vd Michael Bäärnhielm som tar med oss bakom kulisserna på en annalkande miljardmarknad.

N P Innovation erbjuder teknik och kunskap för att bygga hållbara, lönsamma fiskodlingar på land där vattnet renas och återcirkuleras. Affären bygger på att främja fiskens hälsa och tillväxt, vilket enligt Bäärnhielm ger utrymme för premiumprissättning – och runt 20 procent i lönsamhet.

– Har du bra vattenrening så kommer fisken att må bra. Mår fisken bra så växer den snabbt och genererar en bra avkastning. Det här är ett väldigt billigt sätt att effektivisera din odling. Den lilla extra premien man får betala för en riktigt bra utrustning betalar sig tusen gånger om, säger han i avsnittet.

Bolaget omsätter nästan 200 miljoner kronor med 10-20 procent i organisk tillväxt och kunder i bland annat Norge, Island, Chile, USA och Japan.

I podden beskriver Michael Bäärnhielm hur bolaget tagit hem slutmonteringen till Malmö och han pekar ut världsläget med tillhörande marknadsturbulens som de största osäkerhetsfaktorerna framåt. På fem års sikt ser han dock ett bolag som kan närma sig en omsättning på mellan 500 Mkr och 1 miljard kronor.

– Vi både växer med marknaden och tar andelar. Fördelen med att sälja över hela världen är att det är väldigt sällan som hela världen går in i lågkonjunktur samtidigt.

Hör hur expansionen ska gå till, varför lax är den dominerande arten och varför odlingarna inte slagit igenom i Sverige ännu.

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