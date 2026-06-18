325 nya miljoner till Yazen

Fetmavårdsbolaget Yazen har öppnat en serie B-runda på omkring 30 miljoner euro. Det berättar vd Magnus Nyhlén i podden Lejonkulan, där han också beskriver hur bolaget vill fortsätta växa i Europa.

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Lundabolaget Yazen Health har vuxit snabbt i spåren av GLP-1-boomen och finns i dag på flera europeiska marknader. Enligt Magnus Nyhlén är verksamheten i Sverige redan lönsam med organisk tillväxt, men expansionskapital behövs för att skala upp kundanskaffningen internationellt.

Magnus Nyhlén

– Vi kan växa organiskt i Sverige i dag. Naturligtvis skulle vi inte växa lika fort om vi inte lade så mycket pengar i kundanskaffningsmaskinen, men vi är lönsamma om vi tar bort de marknadspengarna, säger han i avsnittet.

Yazen behandlar patienter med obesitas genom en digital vårdmodell där läkare, coacher och andra specialister följer patienterna över tid.

– Investerare i dag är inte så intresserade av den där hockeysticken. Det är alldeles uppenbart att man i dag vill ha en underliggande sund affär.

Magnus Nyhlén lyfter fram att Yazen har betydligt högre patientretention (att kunden stannar kvar för ytterligare behandlingar, red) än många andra aktörer i branschen, vilket ger ett högt kundvärde över tid och därmed skapar utrymme för fortsatt offensiv tillväxt – både i Sverige och övriga Europa.