Pre-IPO med miljardvisioner

AI-boomen skapar ett växande behov av el och Lundabolaget Catator vill lösa en av energimarknadens största utmaningar med teknik för framtidens bränsleceller. Men Europas svala investeringsklimat tvingar bolaget att blicka åt både öst och väst.

Rapidus podd Lejonkulan gästas i dag av noteringsaktuella Catator som reser 35 Mkr i en pre-IPO-runda under sommaren, varav 13 Mkr säkrats i en delstängning ledd av de nya delägarna i Sten K Johnssons Tibia Konsult och Detego med bröderna Andersson (arvtagare till Börje Andersson, Hexagon).

Tarras Delin & Jan Dahlqvist

– En tröghet för oss är tyvärr Europas minskade investeringsaptit, att det är lite svårare att få stort kapital här. Jag tittar på våra kunder i USA, flera av dem har ingen försäljning överhuvudtaget och absolut inte kommersialiserat sin teknik än. Ett bolag har tagit in två miljarder kronor. Det är så otroligt mycket mer än det kapital vi kan resa, säger vd Tarras Delin i avsnittet.

Han bjuder på en unik inblick i industrins gröna omställning och berättar hur bolaget tänkt bli en nyckelspelare inom bränsleceller, varför de skjutit upp sin börsnotering och var de riktigt stora affärerna väntar.

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