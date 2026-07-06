Två stora skånska börsnoteringar

Ett industribolag i Helsingborg och ett i Malmö väntas att börsnoteras under första halvåret 2027. Skåne får i så fall två nya bolag på börsens large cap-lista.

Det var inte igår som ett skånskt bolag noterades på Stockholmsbörsens huvudlista och speciellt inte på large cap. Men nu är det dags enligt uppgifter som cirkulerar i insatta kretsar.

Rapidus kan avslöja att det ena bolaget är Dacke Industri, en företagsgrupp som helägs av familjen Ax:son Johnsons holdingbolag Nordstjernan.

Dacke Industri har huvudkontor i Helsingborg och omfattar 34 dotterbolag som alla är rena industriföretag. Det handlar om tillverkande bolag inom hydraulik, mätteknik och andra industrikomponenter. Konkurrenter eller bolag i näraliggande branscher är till exempel Indutrade, Addtech och Bergman & Beving.

Lars Fredin

Dacke Industris vd Lars Fredin avböjer att kommentera Rapidus uppgifter om en förestående börsnotering.

– Det är en ägarfråga så du får vända dig till Nordstjernan, säger han.

Enligt Lars Fredin omsätter Dacke-gruppen 5 miljarder kronor och har en rörelsemarginal, ebita, på över 10 procent, alltså över 500 Mkr. Antalet anställda är 1 900.

Han beskriver Dacke Industri som en ”compounder”, en engelsk benämning på en företagsgrupp med långsiktiga innehav och som vill växa både genom förvärv och organiskt.

– Vi ser oss inte som en serieförvärvare. Vi är selektiva när vi förvärvar, bolagen ska passa in i vår profil och vi har ingen exithorisont utan äger långsiktigt, säger han.

Informationen om en förestående börsnotering har nått branschnyhetsbrevet Nordic M&A Insights.

Värdering 16 – 18 mdr

Vad Rapidus dock erfar exklusivt är att flera banker uppskattar börsvärdet för Dacke Industri till mellan 16 och 18 miljarder kronor. Rapidus noterar att med ett rörelseresultat på omkring 500 Mkr blir multipeln i så fall mycket hög.

Det återstår att se om uppgifterna bli verklighet. Nordstjernan är historiskt sett en långsiktig ägare, men Nordstjernans vd sedan ett par år, Johan Liljehök, har satt fart på den tidigare lite stillastående koncernen, till exempel med avyttringar av långvariga innehav som NCC, Attendo och Nobia.

Presschef på Nordstjernan är Tor Krusell:

– Det finns inget beslut om en börsnotering av Dacke Industri, säger han.

Eleda – 25 mdr

Ett annat, och ännu större, bolag som anses klart för börsen är Malmöbaserade Eleda. Här finns uppgifter om en värdering uppemot 25 miljarder kronor. Dessa uppgifter har funnits i media på senare tid.

Eleda är i likhet med Dacke ett holdingbolag för självständiga dotterbolag och verkar inom bygg och infrastruktur. Det största bolaget i gruppen är byggbolaget Akea.

Huvudägare i Eleda är riskkapitalbolaget Bain Capital som har en exitstrategi, så där kommer garanterat ett ägarskifte ske.