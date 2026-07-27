Fler nyheter i veckan

Oväntat vd-avhopp i Beijer Ref, orderkross från Alfa Laval och ett Alligator Bioscience som kastar in handduken – det var några av den gångna veckans händelser.

Det har hänt mycket kring kylbolaget Beijer Ref på senare tid. I våras tog storägaren och den tidigare vd:n Per Bertland ordförandeposten efter fyra år av kursnedgång. Det stod inte på förrän Per Bertland sydde ihop ett huvudägarskifte där den största ägaren EQT sålde sina aktier till Melker Schörling, MSAB.

Christopher Norbye

I förra veckan sände Beijer Ref ut ett pressmeddelande som sa att vd Christopher Norbye slutar för att bli vd på ett ej namngivet europeiskt bolag. Man kan tro att Per Bertland som ny ordförande vill tillsätta en ny vd efter fyra svaga år, men av allt att döma är det Christopher Norbye som själv sagt upp sig.

Per Bertland uppger att han inte såg det komma och är överraskad, medan det sägs att Christopher Norbye och EQT kom bra överens och att han fått ett erbjudande från EQT som han inte kan tacka nej till.

Alligator ger upp

Alligator Bioscience i Lund meddelade i förra veckan att bolaget ger upp och lägger ned sin huvudkandidat, mitazalimab, mot bukspottskörtelcancer. Orsaken är att bolaget sett betydande forskningsframsteg hos konkurrenter och inte ser möjligheter att vara konkurrenskraftigt.

All egen forskning och utveckling avvecklas och det som blir kvar av Alligator är en ”minimal personalstyrka” som ska bevaka bolagets licensrättigheter till ett magcancerpreparat, HLX22, som ligger i fas 3 och utvecklas av ett annat bolag, Abclon.

Samtidigt vill Alligator göra en företrädesemission på 126 Mkr. 57 Mkr av dessa är garanterade. Pengarna ska användas till att betala brygglån, avveckla den egna forskningen samt att överleva till hösten 2027, då top line-data väntas från fas 3-studien med HLX22.

Alligators aktie föll på torsdagen, då nyheten släpptes, med 75 procent.

Orderkross från Alfa Laval

Bättre nyheter kom från Alfa Laval som släppte delårsrapport på tisdagen. Här var det orderingången som överraskade på uppsidan med en ökning på 35 procent, jämfört med samma kvartal förra året.

Även om lönsamheten minskade något var det orderingången som aktiemarknaden tog fasta på, som löfte om kommande bra kvartal. Orderingången är större än omsättningen vilket kallas att bolagets har en positiv book to bill. Fartygsbyggen och datacenter är det som främst driver Alfa Lavals tillväxt.

Oatly höjer prognos

Oatly, som är noterat i USA men har sina rötter i Malmö, steg på sin rapport som visade upp en försäljningstillväxt på 15 procent. Oatly går dock fortfarande med förlust, minus cirka 300 Mkr i andra kvartalet, men förlustnivån minskar.

Oatly höjer sin tillväxtprognos från en försäljning mellan 3 och 5 procent till mellan 8 och 10 procent. Detta fick aktien att lyfta på rapportdagen och aktien fortsatte upp under resten av veckan. Sedan rapporten släpptes på tisdagen har aktien stigit med 45 procent.

Besvikelse från Swedencare

Djurhälsobolaget Swedencare kom med en kvartalsrapport som innehöll en organisk tillväxt med 7 procent medan rörelseresultatet föll med 2 procent. Rapporten kom in under marknadens förväntningar och bolagets guidning, vilket sänkte aktien med 15 procent på rapportdagen.