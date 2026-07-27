Small Cap Partners köper, igen

Investeringssällskapet Small Cap Partners fortsätter sin förvärvsresa med att köpa Wermlands Industrimontage, Wiab. Målet är att skapa en ledande aktör inom industriservice.

Small Cap Partners, SCP, i Malmö är aktuellt i samband med en förestående börsnotering av golvläggningskoncernen Inarea som omsätter cirka 3 miljarder kronor och består att en lång rad förvärvade och konsoliderade mindre golvläggningsföretag.

Frågan är om partnerskapet ska lyckas göra om resan, denna gång inom industriservice, det vill säga underhåll, reparation och installation av maskiner och stålkonstruktioner.

Från vänster: Conny Plato, vd Wiab, Martin Ericson, projektledare Wiab, Markus Mårline, advokat, Thomas Wiklund, partner SCP, Jesper Jelmteg, partner SCP, Peter Brunzell, marknadschef Wiab samt Mikael Jonson, partner SCP.

Första steget är nu taget i samband med köpet av Wermlands Industrimontage, ett företag som omsätter 93 Mkr och har 40 anställda. Priset uppges inte.

Målet en ledande aktör inom industriservice

– Wiab kommer att utvecklas som ett eget portföljbolag inom SCP. Vår ambition är att tillsammans med ledningen bygga en ledande nordisk aktör inom avancerad industriservice genom både organisk tillväxt och kompletterande förvärv, säger Thomas Wiklund, som är partner på SCP och tar ordförandeklubban i Wiab.

”Med etableringar i Karlstad och Skåne, stark närvaro i Sverige och Norge samt fortsatt engagemang från nuvarande ägare och ledning ser Small Cap Partners goda möjligheter att vidareutveckla Wiab:s marknadsposition och accelerera tillväxten”, uppger SCP vidare i ett pressmeddelande.

Ny fond på gång

Förvärvet görs inom SCP:s sjätte investeringssällskap, vilket är en typ av fond. Wiab är det andra förvärvet inom SCP VI. Det första förvärvet skedde dock i en helt annan bransch, nämligen bolaget Careco Inredningar som inreder offentliga miljöer så som skolor och sjukhus.

– Vi har fortsatt kapital att investera i SCP VI och kommer inte resa mer kapital. Efter SCP VI:s avslut kommer SCP VII att startas upp, troligen under nästa år, säger Thomas Wiklund.