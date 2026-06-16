Lightbringer ska gräva guld i USA

Patent-AI-bolaget Lightbringer får in drygt 90 Mkr från riskkapitalbolag. Vd Dominic Davies ska använda pengarna till en etablering i USA och flyttar själv dit. Men bolagets huvudkontor blir kvar i Malmö.

Rundan leds av det Londonbaserade riskkapitalbolaget 6 Degrees Capital och Amsterdambaserade Newion. Lightbringer ska med det nya kapitalet etablera sig i USA samtidigt som vd:n Dominic Davies flyttar dit.

Dominic Davies

– Vårt globala huvudkontor blir kvar i Malmö. Grejen med patentbranschen är att patent är internationellt standardiserade, ett patent som godkänts i Sverige kan genom det internationella PCT-systemet översättas till mer än 150 länder. Så våra mål har alltid varit globala med en etablering i USA. Vi visste att om vi kan lyckas i Sverige så kan vi lyckas lika bra i resten av världen, säger Dominic Davies till Rapidus.

Varför vill ni stanna kvar i Skåne?

– Vi har ett team i världsklass här och tillgång till otrolig kompetens. Ericssons aggressiva patent-strategi har gjort att det finns individer med unik kompetens och insyn i patentbranschen. Vi har lyckats bevisa att du inte behöver vara baserad i Stockholm för att lyckas som en tech-startup och vill fortsätta att finnas i det ekosystem vi byggt upp. Skåne slår långt över sin vikt.

Lightbringer har tagit fram en AI-tjänst för att skapa patentansökningar och förvalta patent. Bolaget riktar sig främst till techföretag och säger sig göra patentprocessen både snabbare och billigare.

– Till skillnad från andra legaltech-bolag så riktar vi oss direkt till innovationsbolagen. Vår tjänst är alltså inte tänkt att göra livet lättare för jurister, tvärtom är vi ett obehagligt inslag i deras bransch, ett verkligt disruptivt alternativ, säger Dominic Davies.

Namnkunnig ägarlista

Serie A-rundan genomförs bara två år efter Lightbringers första finansieringsrunda, då bolaget reste 8,5 miljoner kronor från bland andra Inriver-grundaren Johan Billgren, Refined-grundaren Jimmy Lundström och Skåne Ventures.

Under 2024 genomförde Lightbringer ytterligare en nyemission som tillförde bolaget cirka 50 Mkr, från riskkapitalbolagen Luminar Ventures och Alliance VC samt Zenith Ventures.

– Jag vill inte gå in på vilka som gör exit i samband med affären. Men jag kan säga att våra institutionella investerare är kvar och att några av våra tidiga privata investerare är väldigt nöjda med affären, säger Dominic Davies.

Han grundade Lightbringer tillsammans med Markus Andersson och Flatfrog-grundaren Ola Wassvik.