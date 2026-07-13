Parkster vinner stor upphandling

Parkeringsbolaget i Lund, Parkster, har ingått avtal med Deutsche Bahn om det tyska tågbolagets samtliga parkeringar i anslutning till tågstationer. – Det är en viktig order, säger vd Lars Andersson.

– Ibland växer man genom många bäckar små, men det här är en stor fors, säger Lars Andersson.

Avtalet omfattar 170 tågstationer vilket omfattar alla så kallade off street-parkeringar vid samtliga bemannade tågstationer i hela Tyskland. Dessutom ingår de parkeringsgarage som Deutsche Bahn Park driver.

Lars Andersson

– Vi har arbetat i månader för att vara förberedda för den här utrullningen. Nu finns vi vid off-street-parkeringarna. Garagen kommer vi nu att rulla ut i en andra fas, säger Lars Andersson.

Rapidus berättade i februari att Lars Andersson bedömde att Parkster kommer att omsätta 2 miljarder kronor i år. Det är en bedömning som han står fast vid.

– Det är svårt att säga hur mycket pengar det nya tyska avtalet kommer att ge, men det blir definitivt en putt i riktning mot 2 miljarder i år, säger han.

2 miljarder i parkeringsavgifter

Siffran 2 miljarder ska dock tas med en nypa salt. Det mesta av pengarna flödar bara igenom Parkster för att landa hos de kommuner och andra markägare som tar ut parkeringsavgifterna. Parksters egentliga omsättning ligger snarare kring 250 miljoner kronor och kommer från extratjänster som är kopplade till appen.

Denna nettoomsättning väntas öka i år i linje med det finansiella målet på 20 procent vilket innebär att 2026 års omsättning landar någonstans kring 300 Mkr.

Spridningseffekter

– Avtalat med Deutsche Bahn ger dessutom spridningseffekter i form av legitimitet och kännedom på den tyska marknaden. Vi har redan fått nya förfrågningar sedan det här avtalet ingicks, säger Lars Andersson.

Parkster finns förutom i Sverige och Tyskland även i Österrike där ett nytt avtal tecknats med Wiens kommun.

– Vi fokuserar på de här tre länderna för närvarande, men möjligen har vi andra besked senare i år, säger Lars Andersson.

Parkster grundades 2010 i Lund av Henrik Hallgren, som 2022 lämnade vd-rollen till Lars Andersson för att i stället bli styrelseordförande. Henrik Hallgren är fortsatt största ägare, följt av Tepe-familjen Eklund och medgrundaren, Anders Davoust.

I våras kom även Altor-veteranen Johan Blomquist in som 5-procentig ägare och tog plats i styrelsen.