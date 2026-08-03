Händelser i veckan som gick

Knackiga kvartalsrapporter från mindre skånska börsbolag som Bimobject och Sparbanken Skåne var på tapeten förra veckan. Här är en summering.

Riskkapitalgiganten EQT äger lite överraskande 10 procent i det lilla Malmöföretaget Bimobject. EQT:s förväntningar på bolagets plattform för modellering och försäljning av byggvaror och inredningar till arkitekter och byggare har dock hittills inte infriats.

I kvartalsrapporten noteras en omsättningsökning med 4 procent till 42,6 Mkr och minus 10 Mkr i ebida exklusive omstruktureringskostnader på lika mycket.

Niklas Agevik

Bimobject möter förlusterna med att spara. Den ny organisationen har en 16 procent mindre personalstyrka, motsvarande 24 anställda, samtidigt som vd Niklas Agevik uppger att en ny organisation i två av varandra oberoende affärsområden kommer att bli mer effektiv och möta marknaden på olika sätt.

Bimobjects aktie har vit kraftigt volatil. Mellan 2018 och 2023 föll aktien från 30 kronor till 2 kronor. Nu står den i dryga 5 kronor och börsvärdet är med EQT-mått mätt blygsamma 780 Mkr.

USWE Sports

Sportryggsäcksföretaget USWE Sports är börsnoterat och har Tepe-familjen Eklund som största ägare med nästan 30 procent. Bolaget levererade en svag kvartalsrapport som fick aktien att falla med 25 procent.

Omsättningen minskade med 29 procent till 29 Mkr och operationell ebit föll till en förlust på 3,6 Mkr.

”Den strategiska omställningen från distributörsförsäljning till en högre andel direktförsäljning till återförsäljare, har fortsatt att påverka nettoomsättningen negativt”, skriver vd Jacob Westerberg i rapporten.

Västra Hamnen Corporate Finance följde upp rapporten med att ge aktien ett motiverat värde på 12,41 kronor. Aktien stängde i fredags på 7,65 kronor.

Västra Hamnen

Västra Hamnen kom självt med sin kvartalrapport på fredagen och det ser att ljusna en aning för vd och huvudägaren Oscar Ahlgren.

Intäkterna ökade marginellt till 6 Mkr och rörelseresultatet blev 2 Mkr. Det är inte stora siffor men på första halvåret är firman nu på plus efter att tidigare gått med förlust.

”Jag har tidigare kvartal skrivit att affärsintensiteten inom småbolagssegmentet tycks ha kommit tillbaka, för att därefter omedelbart följas av en svacka med minskad aktivitet. Kanske lika bra att inte titta alltför djupt i spåkulan”, skriver Oscar Ahlgren.

Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne ökade räntenettot under andra kvartalet men fick se rörelseresultatet gå ned. Orsaken var främst ökade kostnader för IT, personal och konsulttjänster.

Räntenettot blev 504 Mkr, upp från 489 Mkr. Rörelseresultatet blev 297 Mkr, ned från 356 Mkr.

”Den svenska konjunkturåterhämtningen fortsatte i försiktig takt. I Skåne har återhämtningen varit mest tydlig i länets västra delar, främst i form av minskad arbetslöshet och stärkt sysselsättning i näringslivet. En ökad optimism märktes på både privat- och företagsmarknaden i Sparbanken Skånes verksamhetsområde. Efterfrågan ökar på bolån och även bland bankens företagskunder kunde en något högre investeringsvilja noteras”, skriver banken i ett pressmeddelande.

Sparbanken Skåne är inte börsnoterad utan ägs till 30 procent av Swedbank och resten ägs av sparbanksstiftelser.

Lumito

Lumito aviserade i juni sin andra nyemission på ett år. Den här gången sökte bolaget 30 Mkr för att ta verksamheten från utveckling till marknad. Utfallet kommunicerades den 29 juli och blev hälften, 15 Mkr före emissionskostnader. Av det stod garanter för 32 procent.

Lumito är en spinnoff från Lund universitet och har utvecklat ett instrument för analys av vävnadsprover. I affärsmodellen ingår både ett instrument och förbrukningsartiklar. Den marknad som Lumito till en början siktar på är universitet, läkemedelsbolag och kontraktstillverkare av läkemedel (så kallade CRO:er).