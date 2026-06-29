För henne är glaset halvfullt

KRÖNIKA: Wihlborgs köp av Castellums skånska fastigheter för drygt 13 miljarder kronor är ett tydligt exempel på att medan någon ser glaset som halvtomt kan en annan se det som halvfullt, skriver Gunnar Wrede.

Ulrika Hallengren, vd på det Malmöbaserade fastighetsbolaget Wihlborgs, stod i förra veckan för något av en superhjälteinsats, sett med skånska ögon.

Ulrika Hallengren

I en trög fastighetsmarknad generellt och i allmänhet en skånsk fastighetsmarknad som alltid sackar efter Stockholm, samt mer specifikt i tider av kontorens vara eller icke vara till följd av större flexibilitet kring hemmajobb och fysiska butikers vara eller icke vara till följd av e-handel, väljer hon att göra en av Wihlborgs största investeringar på ett bräde hittills.

95 fastigheter för 13,3 mdr

Wihlborgs köper 95 fastigheter av Castellum för totalt 13,3 miljarder kronor. Det utökar Wihlborgs fasighetsportfölj med 20 procent. Och det som förvärvas är kontor, butikslokaler, lager och lätt industri som ligger i Malmö, Lund och Helsingborg.

Ulrika Hallengren går därmed ännu djupare in för den inriktning på Skåne och Danmark som bolaget alltid har haft. Det är en kraftig markering och en välbehövlig och inspirerande tro på vår region.

Bland fastigheterna som köps finns Malmömässan, Studio-huset i Malmö, delar av Ideon i Lund, de kontorslokaler som ligger ovanpå Emporia i Hyllie och en stor kontors-och butiksfastighet på Drottninggatan i Helsingborg.

Halvtomt eller halvfullt?

Frågan man ställer sig är varför vill Castellum sälja och varför Wihlborgs vill köpa. Jo, därför att medan Castellum ser glaset som halvtomt ser Wihlborgs det som halvfullt när det gäller Skåne.

Redan vid de båda bolagens angivelse av vad portföljen avkastar kan man se skillnaden. Medan Castellum uppger av den årliga avkastningen är 4,7 procent, avrundar Wihlborgs det till 5 procent.

Den uthyrningsbara ytan står tom till 15 procent. (Även har finns avrundningskillnader.) Totalt sett är vakansgrad och avkastning för dålig anser Castellum, som inte ens tänker använda pengarna till nya investeringar, utan dela ut 60 procent till aktieägarna och amortera skulder för resten. Nu utgör den skånska portföljen bara 10 procent av Castellums totala fastighetsinnehav, men det går trots det att kalla agerandet för en avlövning.

Vem har rätt? Akelius eller Hallengren?

Castellum säljer dessutom med 4 procents förlust i förhållande till det bokförda värdet. Nu heter Castellums huvudägare Roger Akelius, känd för att vara en slipad finansman. Möjligen har han rätt. Varför äga fastigheter i Skåne som avkastar 4,7 procent när man kan få bättre avkastning på annat håll?

Ulrika Hallengren tycker tvärtom, att 5 procents avkastning med en outhyrd potential på 15 procent är ett klipp.

Fastighetsbranschen är inte världens sexigaste, men ack så viktig och en tydlig konjunkturmätare. På börsen anser investerare att fastighetsbolagen värderar sina fastigheter för högt, och därför prissätts de flesta fastighetsaktier under detta värde.

Roger Akelius kommer att få ut nästan 2 miljarder kronor i cash att göra annat för genom den här affären.

Ulrika Hallengren gör en modig investering i en skånsk framtid.

Vem som får rätt får framtiden utvisa. Börsen svarade i torsdags med att premiera snabba cash och lyfte Castellum medan Wihlborgs föll. Men redan på fredagen blev det tvärtom.