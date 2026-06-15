Spectracure fyller på kassan

Medicinteknikbolaget Spectracure gör en företrädesemission som får aktien att falla. Pengarna ska finansiera fortsatta kliniska studier och att förbereda ansökningar om regulatoriska godkännanden.

Lundabolaget Spectracure utvecklar ett medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer med hjälp av laserteknik. Bolaget bedriver två kliniska studier inom prostatacancer, en studie för patienter med återfall efter tidigare strålbehandling och en studie för primär lokaliserad prostatacancer.

Den aktuella företrädesemissionen tillför bolaget 34,2 miljoner kronor om den fulltecknas. Den omfattas till 70 procent av garantier tillsammans med teckningsförbindelser från styrelsens medlemmar.

Johannes Swartling

Fokus att slutföra fas 2

– Vi befinner oss i ett skede där tidigare investeringar i teknik, klinisk utveckling och samarbeten med ledande kliniker nu omsätts i fortsatt operativt genomförande. Vårt fokus är att slutföra fas 2, öka aktiviteten i studierna och förbereda bolaget för nästa kliniska fas, säger vd Johannes Swartling i ett pressmeddelande.

Johannes Swartling tog steget upp till vd-posten i höstas efter att ha arbetat med forskning och utveckling på Spectracure sedan 2006. Han efterträdde serieentreprenören och investeraren Masoud Khayyami som då varit tillfördnad vd i tre år.

Under förra året tog Spectracure in 55 Mkr i en nyemission som tecknades till 65 procent. I samband med vd-bytet uppgav styrelseordförande att Jörgen Wennberg att pengarna skulle räcka fram till våren i år. Den nu aktuella nyemissionen kan ses i ljuset av det uttalandet.

Emissionen är villkorad av att bolagsstämman i juli beslutar om en minskning av aktiekapitlet och därmed en sänkning av aktiens kvotvärde, vilket också kräver Bolagsverkets godkännande.

Masoud Khayyami är fortsatt medlem i Spectracures styrelse. Han är bland annat också styrelseordförande och storägare i Lundabolaget Teqcool.

Aktien hade på måndagens förmiddag fallit med drygt 20 procent. Under de senaste tre åren har värdet i princip utraderats med 99 procent. Börsvärdet är cirka 20 Mkr.

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