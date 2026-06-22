Smilechef går till Medeon

Från Lund bär det till Malmö för Thomas Unt när han byter arbetsplats från företagsparken Smile till Medeon. Han blir ansvarig för Medeons inkubatorverksamhet och han har en tydlig målbild.

Skåne är generellt en life science-region där företagen i Lund till en majoritet är läkemedelsbolag medan det i Malmö är övervägande medtech som gäller.

Malin Bornschein och Thomas Unt

Medeon har under lång tid varit en framgångsrik företagspark där det stora utropstecknet är husdjurshälsobolaget Swedencare. Som inkubator har dock Medeon haft är lägre profil än kollegerna i Lund.

Detta vill Medeons vd Malin Bornschein ändra på och rekryterar Thomas Unt till inkubatorchef. Han kommer närmast från liknande roller på Smile Venture Hub i Lund.

”Det senaste året har Medeon stärkt sin profil inom medicinteknik och nästa steg är att utveckla parkens inkubator i samma riktning. Ambitionen är att inkubatorn på sikt ska klassas som en excellensinkubator som ger tillgång till specialiserat affärs- och utvecklingsstöd för att accelerera tidiga medicintekniska bolag”, skriver Medeon i ett pressmeddelande.

Tanken är att Thomas Unts erfarenhet av investerarrelationer och bolagsbyggande ska öka Medeons förutsättningar att vara ett ekosystem för att bygga framgångsrika medtech-bolag.

”Min första målbild är att skapa en inkubator som attraherar högkvalitativa bolag. Med rätt portfölj av bolag kommer Medeon attrahera rätt investerarbas och kommersiella partners”, skriver Thomas Unt i pressmeddelandet.

Malin Bornschein ser genom rekryteringen fram emot en fördjupad samverkarn mellan de båda företagsparkerna.