Förstapris till Lundabolag

Suturion tog hem förstapriset i årets Medtech4Health Innovation Awards. Samtidigt försöker medtech-bolaget sy ihop en pågående nyemission vars stängning fått skjutas upp.

Det senaste året har de positiva nyheterna duggat tätt i Suturion. Lundabolaget har fått CE-märkning, FDA-godkännande, hittat distributionspartner och lanserat sin produkt – en handhållen symaskin för att sy ihop bukväggen vid kirurgi – i USA och Europa.

Paan Hermansson

Nästa glädjebud är förstapriset i Vinnova-finansierade Medtech4Health Innovation Award 2026, som tilldelades Suturion och vd Paan Hermansson under tisdagen. Priset är 100 000 kronor.

”För att på ett banbrytande sätt ha moderniserat en av vårdens mest grundläggande procedurer”, löd motiveringen som också kallade produkten för ”en modern skiftnyckel för vården”.

Nyemission i motvind

Framgångarna till trots har bolaget inte lyckats stänga en pågående finansieringsrunda. Från början var målet att ta in 15 miljoner kronor och stänga rundan i mars, men stängningen har skjutits upp och målsumman sänkts till 10 Mkr.

Rapidus har sökt vd Paan Hermansson, som mellan prisutdelning och operationsbord endast hunnit svara på sms:

– Anledningarna till att det är lite svårt att komma över mållinjen är: Almi och LU Ventures som är våra huvudägare investerar inte i bolag som är så sent som Suturion. Institutionella investerare investerar i princip enbart i ett senare skede. Tufft klimat rent allmänt på kapitalmarknaden, skriver han.