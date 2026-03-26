Nya brottsmisstankar mot Braincool

Ekobrottsmyndigheten utreder nya brottsmisstankar mot Lundabolaget Braincool. Det senaste gäller påstådda brott mellan mars 2025 och februari i år.

Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av en underrättelse där det framgår att EBM:s finansmarknadskammare ska pröva ett nytt ärende mot Braincool, gällande misstänkta brott mellan 18 mars 2025 och 16 februari 2026.

Vilken eller vilka brott som anmälningen handlar om framgår inte av dokumenten som nyhetsbyrån har tagit del av. Enligt ett pressmeddelande från Braincool vet inte heller bolaget vad ärendet handlar om:

”Bolaget har inte tillgång till uppgifter om vilka specifika påståenden som ligger till grund för ärendet. Ingen person i den nuvarande ledningen eller styrelsen har delgivits misstanke om brott. Eftersom bolaget saknar kännedom om de specifika påståendena i ärendet är det inte möjligt att lämna ytterligare kommentarer i nuläget”, skriver Braincool.

– Vi vet inget mer än det som står i media men försöker givetvis ta reda på mer. Vi har inte fått någon information från myndigheterna. Så fort vi får det kommer vi att meddela marknaden, vi vill ju vara transparenta, säger Braincools vd Anna Lindström, som tillträdde i januari i år.

Tidigare misstankar

Det är inte första gången som Braincool associeras med brottsmisstankar. Enligt Nyhetsbyrån Direkt har en misstanke om grovt svindleri överlämnats till Överåklagarens kansli, efter att misstankarna avskrevs i slutet på 2025. Brottsmisstankar gäller här händelser som ska ha ägt rum mellan september 2024 och mars 2025.

Dessförinnan polisanmälde Braincool sin tidigare vd Martin Waleij, som sedermera bytte namn till Andreas Persson. Han påstods ha tagit 7,65 miljoner kronor från bolaget utan lov genom att falsifiera en utbetalning.

Han försvann spårlöst och i juli 2025 häktades han i sin frånvaro, internationellt efterlyst för misstankar om grov trolöshet mot huvudman och grovt insiderbrott. Enligt EBM:s åklagare användes pengarna för att köpa en fastighet i Spanien och i höstas beviljade Stockholms tingsrätt en begäran om kvarstad på upp till 5,9 miljoner kronor på fastigheten.

– Det är ett pågående ärende och vi får hänvisa till åklagaren som driver det, säger Anna Lindström.

Strax innan årsskiftet genomförde Braincool en övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget 70 Mkr före emissionskostnader. Därtill fick bolaget ett EU-bidrag på cirka 6 Mkr. Sedan dess har bolaget meddelat att man erhållit ordrar för totalt nästan 50 miljoner kronor.

– Företaget som sådant är stabilt. Vi är kapitaliserade ett bra tag framåt och har ett väldigt bra samarbete med vår globala distributör, säger Anna Lindström.

