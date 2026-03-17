Toxisk palett i Nanoecho

Problemen hopar sig för diagnostikbolaget Nanoecho i Lund. En undertecknad nyemission, en vd som avgår och investerare som vill dra sig ur teckningsåtaganden har blivit en toxisk palett.

Nanoecho utvecklar cancerdiagnostik med en första tillämpning för rektalcancer. Tekniken bygger på järnoxidbaserade nanopartiklar i kombination med ultraljud.

Bolaget kommunicerade den 2 mars utfallet i en nyemission som tog sikte på 35 miljoner kronor, där det dock endast blev 8,7 Mkr, före kostnader på cirka 1 Mkr.

Minimigräns

Emissionen var villkorad med att Nanoecho behövde få in minst 7,5 Mkr netto. En gräns som alltså nåddes med knapp marginal.

Samtidigt meddelade bolaget att tidpunkten för att skicka in ansökan om marknadsgodkännande för sitt ultraljudssystem skjuts fram, från första halvåret 2029 till andra halvan samma år. Det fortsatt utmanande investeringsklimatet angavs som skäl.

VD lämnar

Fyra dagar senare, den 6 mars, meddelade Nanoecho att vd Linda Persson slutar med omedelbar verkan och att teknikchefen Magnus Santesson slutar i enlighet med anställningsavtal. Linda Persson hade varit vd sedan 2020.

Någon motivering till Linda Perssons avhopp angavs inte, mer än att bolaget nu ”står väl positionerat för nästa fas, med fokus på det kliniska programmet och den framtida kommersialiseringen”.

Investerare vill dra sig ur

På tisdagen, den 17 mars, kom ytterligare ett pressmeddelande med budskapet att investerare som tecknat sig i nyemissionen avser att dra sig ur och inte fullfölja sina teckningsåtaganden.

Summan som detta gäller är förvisso endast 675 000 kronor. Men det innebär att minimigränsen för emissionen underskrids.

Nanoecho uppger inte vilka investerare som vill dra sig ur, men uppger att bolaget inte tänker acceptera avhoppen:

Bolaget bestrider

”Som skäl för att inte fullfölja sina teckningsåtaganden hänvisar investerarna till händelser som uppkommit i samband med företrädesemissions genomförande. Styrelsen anser att de åberopade händelserna inte påverkar skyldigheten att fullfölja teckningsåtagandena och arbetar vidare med att hantera den uppkomna situationen. Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare information när sådan finns tillgänglig”, skriver Nanoecho i pressmeddelandet.

Tillförordnad vd är nu tidigare ordförande Björn Larsson, som ersatts av Åke Bengtsson som ordförande.

Obesvarade frågor är nu varför Linda Persson slutade, varför minimigränsen för nyemissionen sattes till just 7,5 Mkr efter kostnader, och vad det innebär för emissionen om nu gränsen underskrids.

Rapidus har sökt Åke Bengtsson som svarar på mail:

”Som vi skriver kommer bolaget att informera så snart ytterligare information finns tillgänglig.”

Nanoecho är noterat på First North och aktien har gått ned med 68 procent hittills i år. Största ägare med 16,5 procent av aktierna är Navid och Charlotte Ghannad via bolaget Maxistans tillsammans med Omid Ghannad via bolaget Cloudo.