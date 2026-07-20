Flera av de större skånska börsbolagen levererade fina kvartalsrapporter i veckan som gick, och belönades med höjda aktiekurser. Här är vinnarna.

Camurus ökade intäkterna med endast 4 procent under det andra kvartalet, men förväntningarna var rejält minskade intäkter. Det medförde att Camurus blev veckans skånska rapportvinnare med en aktieuppgång på 17 procent på rapportdagen, detta trots rörelseresultatet var oförändrat på 293 Mkr.

Camurus stora produkter är preparat mot opioidberoende, Brixadi och Buvidal.

”Camurus redovisade ett starkt andra kvartal, med förnyad tillväxt för Buvidal , fortsatt royaltytillväxt för Brixadi i USA samt disciplinerat operativt genomförande. Produktförsäljningen ökade med 24 procent jämfört med föregående kvartal, vilket speglar en ökad efterfrågan på våra viktigaste europeiska marknader”, skriver vd Fredrik Tiberg i rapporten.

Inwido upp 15 procent

Dörr- och fönstertillverkaren Inwido levererade en organisk försäljningstillväxt på marginella 4 procent till totalt 2,7 miljarder kronor i andra kvartalet. Ebit-tillväxten var också liten, från en marginal på 10,2 till 10,6 procent.

Trots det handlades Inwidos aktie upp rejält på rapportdagen, mycket tack vare en ökad orderingång med 23 procent.

”Den pågående Mellanösternkonflikten har resulterat i högre priser för insatsvaror som aluminium, PVC och glas, men även för energi och transporter. Genom betydande och tidiga insatser inom såväl inköp som prissättning har vi delvis parerat denna marginalpress under kvartalet. Ytterligare materialinflation väntas, vilket föranleder fortsatta prishöjningar. Flertalet av våra fabriker har högre volymer, vilket bidragit till förbättrad effektivitet”, skriver vd Fredrik Meuller.

Ependion upp 10 procent

Ependion hette tidigare Beijer Electronics och har i likhet med många andra mindre industribolag haft en motig tid på börsen. Men en omsättning som ökade med 22 procent till 682 Mkr i andra kvartalet och en ebita-marginal som steg från 10,7 procent till 12,4 procent fick aktien att lyfta.

”Ependion fortsatte att utvecklas starkt under det andra kvartalet 2026. Den goda efterfrågan inom de flesta av våra fokussegment, i kombination med de strategiska investeringar vi genomfört under de senaste åren, resulterade i ökad orderingång, högre försäljning och förbättrad lönsamhet. Sammantaget står Ependion väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt#, skriver vd Jenny Sjödahl i rapporten.

Peab upp 6 procent

Peab redovisar en orderstock på rekordnivå, trots det osäkra läget kring byggande. Orderingången i det andra kvartalet blev 18,3 miljarder kronor. Omsättningen ökade med 12 procent till 16,8 miljarder kronor och rörelsemarginalen steg från 5,1 till 5,5 procent.

”Marknadsutsikterna är på det stora hela oförändrade jämfört med föregående rapport med en fortsatt god efterfrågan på bygg- och anläggningsmarknaderna i Norden. Utvecklingen följer tidigare kvartal där alla segment, förutom bostäder och kommersiella kontor, uppvisar fortsatt god efterfrågan”, skriver vd Jesper Göransson i rapporten.

Lime upp 10 procent, föll tillbaka

IT-bolaget Lime som utvecklar CRM-system har varit utsatt för marknadens oro för att AI kommer att ersätta en stor del av Limes erbjudande. Dessa farhågor har hittills kommit på skam.

Omsättningen ökade med 12 procent till 205 Mkr i det andra kvartalet. Rörelseresultatet, ebit, ökade från 35 Mkr till 44 Mkr.

”Omvärlden har förändrats påtagligt det senaste året. Vi ser en viss återgång till ett mer avvaktande kundbeteende med uppskjutna beslut och längre säljprocesser som påverkar orderingången”, skriver vd Tommas Davoust i rapporten, men pekar på tre trender som driver fortsatt tillväxt:

”Det geopolitiska läget får europeiska bolag att ompröva sina beroenden av amerikanska mjukvaruplattformar. Bolag efterfrågar i allt högre grad vertikala och kundanpassade lösningar, skräddarsydda efter deras befintliga processer och behov. Bolag i alla branscher vet att de behöver implementera AI, men få har en tydlig bild av hur de ska lyckas.”

Rugvista steg 11 procent

E-handelsbolaget inom mattor, Rugvista, ökade på alla punkter i det andra kvartalet. Omsättningen steg med 16 procent till 174 miljoner kronor, i princip helt organiskt. Rörelseresultatet ökade till 20,5 miljoner kronor från 7,1 Mkr. Marginalen lyfte från 4,7 procent till nästan 12 procent.

”Tillväxten i kvartalet drevs av både fler ordrar och högre genomsnittligt ordervärde. Vår omvärld fortsätter att förändras snabbt, inte minst inom e-handel, digital marknadsföring och sök. AI-omställningen fortsätter, och vi arbetar vidare med att anpassa Rugvista till ett landskap där synlighet i allt högre grad handlar om att vara ett varumärke och att ha ett produktutbud som både kunder och AI-baserade tjänster kan förstå, lita på och lyfta fram”, skriver vd Ebba Ljungerud i rapporten.

Cellavision steg 10 procent

Blodanalysbolaget Cellavision har haft en motig tid, både affärsmässigt och på börsen. Men med den nya ordföranden Zlatko Rihter (även ordförande i MFF) och den nytillsatta vd:n Steve Ferguson ser tillväxten ut att vara tillbaka.

Omsättningen steg med 4,5 procent till 200 Mkr, vilket var 17 procent mer än väntat. Dock föll rörelseresultatet från 50 Mkr till 41 Mkr. Det fäste marknaden mindre vikt vid eftersom brutto- och ebitda-resultaten steg, även om 9 Mkr gick åt till vd-bytet.

”Att behålla vårt ledarskap inom hematologi samtidigt som vi expanderar till angränsande kliniska tillämpningar kommer att kräva fortsatt innovation men också effektivt kommersiellt genomförande. Vi kommer att skärpa vårt fokus på framgångsrika produktlanseringar, fördjupa samarbetet med våra distributionspartners och stärka kundengagemanget”, skriver Steve Ferguson.

Duni steg 5 procent, föll tillbaka

Servett- och engångsservisbolaget Duni har haft det tufft ända sedan pandemin. Familjen Anderssons Mellby Gård äger mer än 50 procent vilket gör att Duni konsolideras i Mellby Gårds siffror.

Omsättningen minskade med 3 procent till 1,8 miljarder kronor. Rörelseresultatet blev endast 17 Mkr, ned från 103 Mkr under samma kvartal förra året. Detta var dock redan intecknat i aktiekursen efter en vinstvarning i juni.

Orsaken till tappet är omfattande störningar i samband med en extern leverans- och logistikpartner.

”Det andra kvartalet har präglats av operativa störningar i samband med uppskalningen hos vår externa logistikpartner. Förändringen är en viktig del av arbetet med att skapa en mer effektiv och skalbar logistikstruktur men genomförandet har varit utmanande. Störningarna medförde både lägre leveransförmåga och ökade kostnader”, skriver vd Robert Dackeskog i rapporten.

Arjo steg en aning, föll tillbaka

Carl Benetts vårdhjälpmedelsbolag Arjo har underpresterat under lång tid. Frågan är om det börjat vända med den nya vd:n Andréas Elgaard.

Omsättningen steg organiskt med 4,7 procent till 2 759 Mkr. Det justerade rörelseresultatet steg marginellt till 211 Mkr. Det ger en marginal på dryga 7 procent.

En återbetalning av amerikanska tullar bidrog till resultatet och företaget verkar ha haft dålig koll på olika land-organisationer inom koncernen:

”Vi behöver bli mer fokuserade och använda våra resurser bättre för att stärka både effektivitet och lönsamhet. Vi ser också ett behov av att komma närmare våra kunder, fatta snabbare beslut och dra större nytta av styrkan i hela vår organisation. Som ett första steg har vi tillsatt fem nya regionchefer som från den 1 juli ingår i Arjos koncernledning, skriver Andréas Elgaard.

Fotnot: Aktiereaktionerna i procent visar de initiala förändringarna då rapporterna släpptes.