Succédesigner med nya produkter

Efter 1,5 miljoner sålda rollatorer tar Malmöbolaget Trust Care fram nya hjälpmedel för äldre. Senast vann grundaren Diego Carloni en upphandling i sju regioner för ett uppresningsstöd.

Efter en lyckad upphandling ska Trust Care leverera sitt uppresningsstöd till sju regioner. Malmöbolaget, som hittills lanserat runt 20 produkter och bland annat sålt 1,5 miljoner rollatorer, ska nu accelerera. Det säger grundaren Diego Carloni – reklamaren som blev uppfinnare av hjälpmedel för äldre.

Diego Carloni

Upphandlingen omfattar regionsamarbetet Sjuklövern som utgörs av Uppsala, Dalarna, Örebro, Gävleborg, Värmland, Sörmland och Västmanland. Avtalet löper över två år och är värt cirka fem miljoner kronor om året.

– Det är första gången som vi deltar i en upphandling och direkt så vinner vi en stororder. Det är helt makalöst! Nu ska vi ansöka i fler regioner och dessutom delta i några upphandlingar i Norge också, säger Diego Carloni till Rapidus.

Let´s get up

Produkten ”Let’s Get Up” är ett stöd som hjälper äldre och funktionshindrade att resa sig upp från sängen. 2023 tilldelades den Red Dot Awards, ett prestigefyllt formgivningspris, och det är inte första gången som en av Trust Cares produkter tilldelas priset.

– Red Dot är det finaste priset inom designvärlden och ibland känns det som att jag får det för varenda produkt. Jag överdriver givetvis, men det visar att vår design är en konkurrensfördel, säger Diego Carloni.

Från kundvagn till succé

Även om upphandlingen är ett genombrott för Let’s Get Up står produkten bara för en bråkdel av bolagets intäkter. 2024-2025 var omsättningen runt 64 Mkr med cirka 14 procents vinstmarginal och i år taktar bolaget på 70 Mkr, enligt Diego Carloni.

Största delen av intäkterna står bolagets rollatorer för. Bolagets första produkt, inomhusrollatorn Let’s Go, är fortfarande den mest populära.

Diego Carloni tog fram prototypen till den några år efter att ha gjort en lyckad exit från reklambyrån Liberg & Co när den slukades av jättekoncernen J. Walter Thompson i slutet av 1990-talet.

– Jag började ägna mig åt att renovera gamla 50-talsbilar.

När hans far blev sjuk och rörelsehindrad av Parkinsons fick Diego för sig att låna en kundvagn och ta den till verkstaden hemma i garaget.

– Jag slaktade den och skapade en fin liten smidig gåvagn. Det fanns absolut ingen tanke om att göra fler, jag kan ju inte gå runt och tigga en massa kundvagnar, säger han och fortsätter:

– Efter ett tag började många äldre att höra av sig då de sett min pappas vagn på hans äldreboende. Sedan var det en japansk delegation som besökte ålderdomshemmet och de tjatade på mig under flera år för att få mig att börja producera den rollatorn.

2010 startade han verksamheten på riktigt och gjorde snabbt succé, både i Sverige och utomlands. Idag är exportmarknaden störst för Trust Cares produkter som bland annat säljs i Tyskland, Benelux-länderna, England, Japan, Sydkorea och USA.

Planen framåt är att växa på alla marknader och att öppna nya. 78-åriga Diego Carloni ser designade premiumprodukter segmentet för äldre som en stark tillväxtmarknad där just design väger tungt.

– Det finns allt fler välmående pensionärer och de finns på alla kontinenter. De är aktiva, de reser mycket och ställer högre krav på sin vardag än vad min pappa gjorde. Med all rätt också, de ska unna sig på äldre dagar.

Du är ju själv i pensionsålder, är du ett exempel på dessa nya tidens äldre?

– Absolut, jag är 78 år och väldigt aktiv. Men jag kommer aldrig att gå i pension, det har jag inte tid till. Och som tur är behöver jag ingen rollator ännu.