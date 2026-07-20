Skånska rapportförlorare

Det var jämnt skägg mellan de 20 större skånska börsbolag som rapporterade i förra veckan och på måndagen. Här är de som föll på sina rapporter.

E-handelsbolaget BHG ökade både omsättning och vinst under andra kvartalet, men inte i nivå med förväntningarna och aktien föll tungt med 18 procent på rapporten.

Omsättningen steg med drygt 10 procent till 3 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade med 13 procent till 134 Mkr.

Enligt vd Gustaf Öhrn finns dock inte några tråkigheter:

”Under andra kvartalet levererade vi stark och accelererande organisk tillväxt, förbättrad lönsamhet och tog viktiga steg inom våra strategiska initiativ. Med en tydlig riktning, starkare position och konkreta initiativ fortsätter vi att bygga ett mer lönsamt, effektivt och differentierat BHG, skriver han i rapporten.

Lindab föll 10 procent

Ventilationsbolaget Lindab ökade försäljningen marginellt till 3,3 miljarder kronor i det andra kvartalet. Det var mer än aktieanalytikernas genimsnittsestimat. Rörelseresultatet föll däremot med drygt 20 procent till 218 Mkr. Det var sämre än väntat och sänkte marginalen från 8,6 procent till 6,6 procent.

”Rörelseresultatet hölls tillbaka av högre kostnader för material och transporter till följd av störningar som uppstått på grund av det geopolitiska läget. Resultatet påverkades också av lägre lönsamhet i Tyskland, Frankrike och Nederländerna där svag efterfrågan och hård priskonkurrens råder”, skriver vd Ola Ringdahl i rapporten.

AAK föll 9 procent

Fett- och matoljebolaget AAK gjorde marknaden besviken med rapporten. Omsättningen blev 11,2 miljarder kronor medan konsensus låg på 11,6 mdr. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade med 6 procent till 1,1 mdr.

”Marknadsläget var fortsatt avvaktande under det andra kvartalet 2026. Volymerna var motståndskraftiga, medan lönsamheten var svagare, främst till följd av utvecklingen inom Food Ingredients och produktionsrelaterade utmaningar vid anläggningen i Karlshamn”, skriver vd Johan Westman.

Midsona föll 12 procent

Hälsoproduktbolaget Midsona redovisar ett förbättrat rörelseresultat och högre marginal under det andra kvartalet medan omsättningen ökade marginellt.

Omsättningen blev 870 Mkr vilket innefattar förvärvet av Risenta. Den organiska utvecklingen var negativ med 1,2 procent.

Rörelseresultatet lyfte dock till 16 Mkr från en förlust på 7 Mkr.

”Våra investeringar i prioriterade varumärken ger fortsatt resultat, med vårt största varumärke Friggs som ett tydligt exempel. Under kvartalet utvecklades kategorierna ekologiska produkter och hälsolivsmedel väl, medan konsumenthälsa hade en svagare utveckling. Framför allt påverkades varumärket Mygga negativt av en ovanligt svag myggsäsong”, skriver vd Henrik Hjalmarsson.

Beijer Ref föll 2 procent

Kylbolaget Beijer Ref framhåller att både omsättning och resultat var rekordhöga under ett enskild kvartal. Omsättningen steg med 6 procent till 10,8 miljarder kronor och ebita steg med 5 procent till 1,3 miljarder.

Det hela var i linje med förväntningarna vilket kanske i avsaknad av positiv överraskning medförde en aningen sänkt aktiekurs.

”Valutakurseffekterna har nu normaliserats efter fyra raka kvartal med stark motvind. Vi såg en tillfälligt lägre marknadsaktivitet i Nordamerika drivet av att högsäsongen inleddes senare än normalt till följd av milda temperaturer, skriver vd Christopher Norbye.

Nolato föll 3 procent

Plastgjutarbolaget Nolato ökade omsättningen med ett par procent till 2,5 miljarder kronor, men sänkte rörelseresultatet, ebita, med 11 procent till 247 Mkr. Marknaden hade väntat en sänkning, men inte med så mycket.

”Vi upplever en fortsatt utmanande omvärld, och även om våra verksamheter generellt sett uppvisar god motståndskraft påverkas vi bland annat av högre oljepriser som tillfälligt påverkat våra marginaler negativt genom ökade priser på vårt råmaterial”, skriver vd Christer Wahlquist i sin sista kvartalsrapport för bolaget efter tio år som vd.

Acconeer föll 13 procent

Hårdvarubolaget i Malmö som utvecklar en radarsensor dubblade försäljningen från 10 Mkr till 21 Mkr under andra kvartalet. Men bruttomarginalen föll och rörelseförlusten ökade från 8 Mkr till nästan 15 Mkr. Vd Ted Hansson är nöjd, men investerarna var mindre nöjda och fällde aktien.

”Vi går in i andra halvåret med stark tillförsikt, efter fyra kvartal av tillväxt driven av våra etablerade kunder samt med stark efterfrågan”, skriver Ted Hansson.

Bonesupport föll 7 procent

Bonesupport föll med 7 procent på rapporten, trots att rörelseresultatet nästan dubblades från 84 Mkr till 162 Mkr under det första halvåret. Omsättningen under det första halvåret ökade med 31 procent i konstant valuta till 680 Mkr och i det andra kvartalet var ökningen 30 procent till 356 Mkr.

Kursreaktionen visar att det fortfarande finns höga förväntningar på Bonesupport som håller på att pysa ut. Efter kvartalets utgång har bolaget aviserat en justerad tillväxtprognos för helåret som tidigare uppgavs vara en försäljningsökning med mer än 35 procent. Den nya prognosen är en ökning på mellan 33 och 36 procent.

31 procent under första halvåret innebär att andra halvåret måste bli bättre för att prognosen ska hålla.

Advenica föll 9 procent

Advenica som utvecklar krypteringsutrustning i Malmö såg sin omsättning falla från 60 Mkr till 47 Mkr i andra kvartalet. Rörelseresultatet blev en förlust på 6 Mkr.

”Vi verkar i en bransch med långa försäljningscykler och komplexa upphandlingar, där enskilda affärer kan få stor påverkan på ett enskilt kvartal”, skriver vd Marie Bengtsson i rapporten.

Nederman föll marginellt

Industrilufrenaren Nederman i Helsingborg redovisar en minskad omsättning med 3,7 procent till 1 362 Mkr. Rörelseresultatet minskade med 7 procent till 100 Mkr vilket innebär en försämrad lönsamhet.

Vd Sven Kristensson är dock optimistisk i sitt vd-ord och pekar på en ökad orderstock.

”Vi fortsätter att flytta fram våra positioner och tar nya marknadsandelar inom både traditionella och strukturellt växande industrier. Orderingången var stark i kvartalet och det är tydligt att våra strategiska investeringar i effektivitet och innovation ger resultat”, skriver han i rapporten.

Thule föll med 5 procent

Thule kom in i linje med förväntningarna med en nästan oförändrad omsättning på 3,4 mdr och med ett rörelseresultat som steg några pinnhål till 756 Mkr. Det räckte dock inte på en generellt lite sur börs på måndagen, 20 juli, då rapporten släpptes.

”Marknadsläget påverkas nu av situationen i Mellanöstern. Under det andra kvartalet blev konsumenter än mer avvaktande till större inköp, vilket påverkade till exempel försäljningen av husbilar och husvagnar negativt. De ökade råmaterialpriserna påverkar även Thules kostnader negativt, och under tredje kvartalet genomför vi prisökningar för att motverka de effekterna”, skriver vd Mattias Ankarberg i rapporten.

Fotnot: Aktiereaktionerna i procent visar de initiala förändringarna då rapporterna släpptes.