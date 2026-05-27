Gridly tar in pengar och spelprofil

Helsingborgsbaserade Gridly fyller på kassan med 14 miljoner kronor. Samtidigt får bolaget in ett tungt namn på ägarlistan och i styrelsen. Pengarna ska räcka hela vägen fram till lönsamhet.

Gridlys produkt är en så kallad content operations-plattform som hjälper spel- och mjukvaruutvecklare att organisera, planera och följa upp sitt digitala innehåll. De nya pengarna ska gå till att vidareutveckla plattformen.

Anna Albinsson

– Vi har en plattform som fungerar väldigt bra för våra kunder som det är idag. Det vi jobbar med är att applicera AI i vår befintliga produkt, framförallt agentisk AI. Det är framförallt det som pengarna kommer att används till, säger vd Anna Albinsson.

Agentisk AI är enkelt uttryckt en ny form av AI som inte bara är reaktiv eller svarar på frågor, utan självständigt kan planera, fatta beslut och utföra uppgifter.

Spelprofilen investerar

Huvuddelen av de 14 miljonerna kommer från befintliga ägare. Men i samband med rundan får bolaget ett nytt namn på ägarlistan i form av Jörgen Larsson, grundare av och tidigare vd för det numera noterade spelutvecklingsbolaget Stillfront.

– Han har ju lång och gedigen bakgrund från vår viktigaste vertikal, som är gaming-delen. Nu är han inne som investerare vilket innebär att han är väldigt engagerad och fungerar som rådgivare till mig och andra i bolaget. Han kommer också att vara nominerad till styrelsen när vi har stämma i juni.

Gridly grundades i Helsingborg 2022 av Christoffer Nilsson och Mattias Wennerholm. Bolaget är sprunget ur Localize Direct, som specialiserat sig på bland annat översättningsstöd till spelutvecklare.

På ägarlistan finns utöver grundarna bland annat Nordic Game Ventures, Lundabolaget Teknoseed och Helsingborgsbaserade Innovum.

För lite mer än två år sedan tog Gridly in 28 Mkr från bland andra nordiska Subvenio Invest och USA-baserade Rendered VC som specialiserat sig på digital media.

Hur länge räcker pengarna den här gången?

– Tanken är att det ska ta oss till lönsamhet. Målet är att vara kassaflödespositiva när året är slut, säger Anna Albinsson.

Gridly har huvudkontor i Helsingborg och utvecklingskontor Ho Chi Minh-staden i Vietnam.

