Precise tar över Fingerprint

Mjukvaruföretaget Precise Biometrics från Lund går ihop med Fingerprint Cards. En stormig historia i Fingerprint får därmed sitt slut. – Det här skapar en accelererad tillväxt, säger Precise vd Joakim Nydemark.

Precise Biometrics tillverkar mjukvara för biometri och åtkomstkontroll, exempelvis ansikts- eller fingeravtrycksigenkänning för att låsa upp en dator eller mobiltelefon.

Göteborgsbolaget Fingerprint Cards arbetar med liknande lösningar, men utvecklar hårdvaran för de biometriska åtkomstlösningarna. Nu gör de båda bolagen gemensam sak när Fingerprint Cards köps upp av Precise Biometrics.

– Vi för samman två högst kompletterande bolag med varandra, vilket vi ser skapar flera synergier, sa Joakim Nydemark vid en informationsträff under måndagsmorgonen.

Genom att gå ihop vill bolagen spara cirka 45 miljoner kronor per år, huvudsakligen genom att dra ner på administration och organisation. F

usionen motiveras också med att de båda bolagen tillsammans kompletterar varandras affärsmässiga erbjudanden och kan nå ut till fler och större marknader. Siktet är inställt på att nå lönsam tillväxt globalt.

– Sammantaget skapar detta en stark strategisk anpassning mellan dessa båda bolag, säger Joakim Nydemark.

Går samman under tredje kvartalet

Fusionen uppges vara mellan jämbördiga parter, men i praktiken kommer Precise Biometrics att ta över Fingerprint Cards.

Fingerprint Cards aktieägare kommer att få 9 nya stamaktier i Precise Biometrics som betalning, vilket totalt kommer att uppgå till 47 procent av det nya bolaget.

Fusionen är planerad att äga rum under årets tredje kvartal, förutsatt att bolagens aktieägare röstar igenom förslaget under respektive bolags extrainsatta årsmöte under maj. I samma veva planerar det nya bolaget att göra en nyemission om 110 miljoner kronor för att accelerera tillväxten framåt.

Lillebror sväljer storebror

Fingerprint Cards har varit ett av Sveriges mest omskrivna techbolag vars uppgång och fall är välkänt.

I början av 2010-talet låg bolagets teknik helt rätt i tiden när de smarta telefonerna började använda fingeravtrycksupplåsning. Intäkterna ökade och aktien rusade med över 1700 procent under 2015 – men lyckan var kortvarig för bolaget.

Konkurrensen hårdnade snabbt och marginalerna pressades, samtidigt som vd Johan Carlström, tillsammans med flera andra kopplade till bolaget, misstänktes för insiderhandel under året 2012-2014.

Johan Carlström lämnade vd-posten i Fingerprints 2016 och dömdes 2022 mot sitt nekande till fängelse för insiderbrott. Aktien har sedan toppen 2015 fallit tillbaka ner igen, idag ligger börsvärdet på 115 miljoner kronor. Aktien sjönk med 6 procent efter nyheten om fusionen.

Precise Biometrics är en betydligt mer anonym aktör inom fältet och blev inte hajpat i samma utsträckning som Fingerprint Cards. Resultatmässigt har bolaget historiskt blandat och gett vilket återspeglas i den volatila aktiekursen. Börsvärdet är på dryga 140 Mkr.

Joakim Nydemark och Precise Biometrics gästade i höstas Rapidus podd Lejonkulan.