Texus uppköpt av riskkapitalbolag

Konsultbolaget Texus i Malmö köps, tillsammans med två branschkollegor, av riskkapitalbolaget MVI Equity. Tillsammans bildar de en konsultgrupp inom affärssystem vid namn Kinra.

Texus grundades för fem år sedan och är en specialistkonsult inom affärssystem med 29 konsulter. På kundlistan finns bolag som Ikea, Lantmännen, Orkla, Alfa Laval, Cloetta och Höganäs.

Bolagets årsomsättning ligger på 65 miljoner kronor med en vinstmarginal på 20-25 procent. Siffrorna har dragit till sig blickar från MVI i Stockholm, ett private equity-bolag som specialiserar sig på grundarledda bolag på den nordiska marknaden.

– Vi är till 100 procent förvärvade av MVI. Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder ett bredare tjänsteutbud inom olika områden och ny teknik som ligger nära de tjänster och projekt vi levererar varje dag, säger Texus vd Johan Lindskog.

I samma veva har MVI även köpt Solution Xperts i Linköping och United Hours i Stockholm. Tillsammans med Texus bildar trion Kinra, en ny nordisk konsultgrupp inom affärssystem, business intelligence och systemintegration. Initialt omfattar gruppen cirka 86 medarbetare och sju kontor i Sverige.

– Texus förblir medarbetarägt, samtliga av våra medarbetare har återinvesterat i Kinra och vi behåller vårt varumärke, samtidigt som vi nu bygger ett stort hus som täcker samtliga behov inom vårt område, säger Johan Lindskog.

Planen är att utöka företagsgruppen med fler förvärv framöver.

– Vi satsar på entreprenörsdrivna bolag, samtidigt som vi låter bolagen behålla sin befintliga form. Vi är mycket imponerade av den djupa specialistkompetens och starka entreprenörsdriv som Texus, Solution Xperts och UnitedHours har byggt sina verksamheter på. Tillsammans skapar vi en stark plattform på en snabbväxande marknad med stor tillväxtpotential, säger Stefan Karlsson, partner på MVI.