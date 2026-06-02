Tolkbolaget vägrar bli uppköpt

Tolkbolaget Språkservice har hittills klarat av konkurrensen från AI och jätteföretagen i USA. Nu lanserar Malmöbolaget sin egen AI och säger nej till uppköpspropåer.

Rapidus artikelserie Vinstmaskinerna sätter fokus på skånska onoterade vinstbolag. I dag handlar det om Språkservice i Malmö.

Trots hård konkurrens har Språkservice kunnat befästa sig som Sveriges största renodlade tolkbolag, med en omsättning kring 400 miljoner kronor om året och plusresultat som knappt understiger 30 Mkr de senaste fem åren.

Jens Kofoed Hansen

AI har snabbt tagit över många uppgifter i översättnings- och tolkbranschen. men det är en konkurrens som vd Jens Kofoed Hansen i dagsläget inte fruktar.

Allmän AI inte tillräckligt säker

– Vi vet att många inom samhällstjänsterna redan använder allmänna AI-tjänster, som Google Translate. Där vill man till exempel hantera kontaktpunkter där det inte finns tolkar, till exempel i receptionen. Nu kan vi erbjuda ett säkrare sätt, säger Språkservice vd Jens Kofoed Hansen.

Han tillträdde som vd 2019 och har lett bolaget genom en digitalisering av tolkförmedlingsverksamheten. Kunderna, som främst utgörs av aktörer inom offentlig sektor i Sverige, kan idag beställa en tolk via appen och ha ett telefon- eller videosamtal igång inom några sekunder.

Nu kan det gå ännu snabbare med bolagets AI-tolk som kan användas långt innan eller efter att en tolk kopplats in.

– Den är inte tänkt att användas vid kritiska tillfällen, som när en patient ska diagnosticeras eller få doseringsinstruktioner till ett läkemedel. Den är tänkt hjälpa till att öka förståelsen i alla steg av klientkontakten. Om man sedan ändå behöver en mänsklig tolk så kan man koppla in med en knapp i appen, med tillgång till mer än 200 språk.

Snabb teknisk utvekling

Den tekniska utvecklingen har inte bara skett hos Språkservice. Under Jens Kofoed Hansens tid som vd har konkurrensen hårdnat, de digitala utmanarna har blivit fler och branschen blivit allt mer internationell.

– Många av våra stora kunder finns till exempel inom hälso- och sjukvård, migration, socialtjänst och rättsväsende. Sådana aktörer jobbar med känslig data som du inte kan slänga in i Chat-GPT hur som helst. Dessutom är språkmodellerna inte tränade på just de specifika specialområdena som myndigheterna arbetar med, säger han.

Däremot finns det större bolag i Sverige med en bredare tjänsteportfölj där tolkservice bara är ett av flera erbjudanden. Ett exempel är det tidigare Kinnevik-ägda callcenterföretaget Transcom, som köptes ut från Stockholmsbörsen 2017 av riskkapitalbolaget Altor, grundat av bland andra Harald Mix.

Förvärv i sikte

Ett annat exempel är Semantix som sedan 2021 ägs av amerikanska Transperfect, världens största tolkkoncern med mer än 1,3 miljarder dollar i omsättning. Internationellt domineras branschen av förvärvshungriga jätteföretag från just USA och Malmöbolaget får med jämna mellanrum propåer.

”Jag frågar ägarna ungefär en gång om året om de inte vill sälja bolaget men det finns inte på kartan.”

– Jag frågar ägarna ungefär en gång om året om de inte vill sälja bolaget men det finns inte på kartan. Vi har fantastiska, långsiktiga ägare som bryr sig mer om att hjälpa människor och skapa en bra arbetsplats än att tjäna några miljoner extra. Vi lever ju i gränslandet till samhällstjänst så det funkar inte att ha 25 procent i ebit. Det är folks ersättning från det offentliga som vi jobbar med och då måste vi ha ett rimligt påslag på det och dessutom leverera en väldigt bra kundupplevelse.

Pirkko Trpevski Kyllönen och Antonijo Trpevski

Språkservice huvudägare är grundarna i Trpevski Kyllönen Invest: Antonijo Trpevski och Pirkko Trpevski Kyllönen. Jens Kofoed Hansen beskriver dem som väldigt engagerade men inte för involverade och villiga att öppna plånboken vid eventuella framtida förvärv.

Ambitionen är nämligen att etablera Språkservice även i Norge och Finland. 2022 etablerade Språkservice sitt första utländska dotterbolag i Köpenhamn och det har sedan dess tagit mer än en tiondel av marknaden i Danmark.

– Vi växer snabbt i Danmark, om än från låga nivåer. Planen är puttra på där och stärka upp verksamheten ytterligare. Men det är styrelsens ambition att vi ska bli en nordisk spelare. Marknaderna är lokala, men synergierna och marknadslogiken finns i att dela admin och utvecklingsresurser över gränserna, säger Jens Kofoed Hansen.