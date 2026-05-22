Vägen till exit

Hur uppnår man en lyckad exit? Grundarduon bakom Eletive, som förvärvats av riskkapitaljätten Accell-KKR, ger sina bästa tips i ett specialavsnitt av Lejonkulan.

– I dialoger med investerare hjälper det att kunna säga: ’Vi behöver inte er egentligen’.

Många skånska investerare kunde skatta sig lyckliga när Accell-KKR köpte en majoritet i Malmöbolaget Eletive för sex månader sedan. I ett specialavsnitt av Lejonkulan berättar grundarduon hur de gjorde för att uppnå sitt stora mål.

– Äntligen, var väl en av de första känslorna. Och en tomhet, säger Nils Wilhelmsson i avsnittet och får medhåll från Marcus Wennmo:

– Lättnad, vi har ju jobbat hårt under en väldigt lång tid och sedan fick vi igenom det.

Eletive utvecklar ett system för kontinuerliga medarbetarundersökningar och har sedan länge en kraftig tillväxt. I fjol låg den runt 40 procent och bolaget passerade 100 miljoner kronor i årliga återkommande intäkter.

Enligt ägardatabasen Eivora var Eletive värderat till 458 Mkr mer än ett år innan Accell-KKR:s förvärv. Det innebar en lyckad affär för skånska investerare som Johan Billgren, Thomas Ahrens, Michel Massadakis, Christer Fåhraeus och Mincs Fast Track Capital.

En av nycklarna till att grundarduon lyckats så bra med att övertyga investerare på alla nivåer har varit bolagets lönsamma tillväxt.

– Det var viktigt att kontrollera cash flow och ligga runt nollan, för att veta hur mycket vi ska gasa och bromsa. Vi har det som mekanism när vi bygger bolaget, säger Marcus Wenmo och Nils Wilhelmsson fyller i:

– Och om vi injicerar kapital så ska vi ha en tydlig budget. Vad lägger vi kapitalet på? Och när kapitalet är slut, hur överlever bolaget på egna ben? Det hjälper väldigt mycket i investerardialoger att kunna säga ’titta på vår tillväxt, ni är varmt välkomna att följa med på den här resan men vi behöver inte er egentligen’.

