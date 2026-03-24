Lejonkulan-alumn landar 40 Mkr

När Abdulla Salman och Nour Latif gästade Rapidus podd Lejonkulan 2023 fick de rådet att fortsätta bootstrappa. De tog det till sig och det gav resultat i form av en värdering på 240 miljoner kronor.

Prevent AI, tidigare Infra Motion Labs, har rest 40 Mkr i en nyemission riktad till Pomona-gruppen, ett Stockholmsbaserat investeringsbolag ägt av familjen Rapp, arvtagarna till finansmannen Johan Rapp.

– Vi har vuxit väldigt mycket sedan senast vi var med i Lejonkulan och det har hänt mycket med företaget, säger Prevent AI:s medgrundare och vd Abdulla Salman.

AI tar snattare på bar gärning

Från början var affärsidén att i realtid upptäcka snattare i butikers övervakningskameror med hjälp av en egenutvecklad AI-videoanalys, eller video language model (VLM). AI:n anpassades till en början efter varje kund och bolaget lade stora resurser på att träna den till att upptäcka snattare.

I en ny variant som lanserades tidigare i år kan kunderna istället själva prompta modellen för åstadkomma andra funktioner.

Fler tillämpningar

– Vår teknik gör att du i princip kan kommunicera med dina befintliga kameror och ge dem direkta uppgifter. Vi får mycket förfrågningar från industriföretag som vill använda tekniken för att identifiera felaktigheter i produktionsflöden, säger Abdulla Salman och fortsätter:

– Vi exporterar nu till exempel till ett bryggeri i Moldavien som haft problem att följa sina säkerhetsprotokoll. Med vår teknik kan de både identifiera säkerhetsriskerna och få hjälp att fylla i all nödvändig dokumentation.

Avtal med Microsoft

Vändningen kom i fjol när bolaget fick in totalt 7 Mkr från Microsoft och Nvidia för att bredda AI-modellen. Det skedde efter att Microsoft självt upptäckt Prevent AI när bolaget lade en stor beställning på grafikkort. Idag distribuerar Microsoft bolagets AI-modell via sina egna kanaler.

2023 fick ni rådet av Jan Dahlqvist, Lejonkulans programledare, att vänta med att ta in kapital och fortsätta bootstrappa, bland annat för att lära er mer om era kunder. Gav det resultat?

– Absolut, vi tog det till oss. Det var nog bland de bästa beslut vi tagit och vi lärde oss otroligt mycket om affärer och bolagsbyggande. När vi sedan började träffa investerare så kunde vi föra oss på ett betydligt proffsigare sätt vilket gav väldigt bra resultat, säger Abdulla Salman.

