Drönare intar tobaksfabriken

Sweden Dynamics flyttar in i gamla tobaksfabriken i Östra hamnen. Bolaget som färdigställt sina första två kommersiella drönarmodeller öppnar ”Sveriges största träningscenter för taktisk drönarflygning”.

Drönarutvecklaren Sweden Dynamics blev en kortvarig hyresgäst i Ideons försvarsinkubator Amyna. Efter bara ett kvartal växte bolaget ur Ideons lokaler och flyttar nu in i fastigheten som en gång huserade kvarlevorna från Frans Suells tobaksimperium.

Sebastian Merlöv

– Vi tillhör fortfarande inkubatorn men insåg att vi behöver mycket mer yta till lager, testflygningar och att bygga ihop nya modeller, säger serieentreprenören Sebastian Merlöv, Sweden Dynamics medgrundare och vd.

En fördel med tobaksfabriken är takhöjden på 5 meter. Bolaget konstruerar en hinderbana där de själva och deras kunder kan öva på precisionsflygning och testa nya möjliga användningsområden för drönare inom totalförsvaret. Just nu utvecklar Sweden Dynamics till exempel ett verktyg för att slå in fönsterrutor med drönarna.

– Delar av polisen och räddningstjänsten kan dra stor nytta av att flyga drönare inomhus. Man kan till exempel flyga in för att snabbt skapa sig en visuell uppfattning om en brottsplats, undsätta personer ett brinnande hus eller distrahera en gärningsman.

Bolaget har också tagit hjälp av en inredningsarkitekt för att skapa en skalenlig modell av ett våningsplan i ett flerfamiljshus.

Hinderbana för drönare

– Vi håller på att inreda den delen just nu. Det blir fyra lägenheter med olika svårighetsgrader kan man säga. Allt som allt blir det Sveriges största träningscenter för taktisk drönarflygning, säger Sebastian Merlöv.

Drone as a Service

På sikt är tanken att även hyra ut träningslokalerna till aktörer inom totalförsvaret. Samma aktörer är också målgruppen för Sweden Dynamics två första produkter, drönarna Adam 2 och Bertil 2, som nu går att beställa. Målet är dock att i första hand att sälja licenser till tillverkningen och möjligheten att krigsplacera produktionen i civila industrier.

– Frågar du mig idag om vi kan leverera tio stycken till nästa vecka så kan vi det, däremot har vi inte etablerat produktionsflödet. Vi planerar att kunna storproducera efter sommaren, säger Sebastian Merlöv.

Utöver svenska myndigheter har han också täta kontakter med både ukrainska och franska försvaret.