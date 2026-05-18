Klara Bo köps upp

Andreas Morfiadakis bildade fastighetsbolaget Klarabo ur ingenting för nio år sedan. Nu köps bolaget upp av Sveafastigheter. – Vi är stolta över det vi gjort men fastighetsbolag på börsen behöver vara större.

Andreas Morfiadakis var finanschef och vice vd på Victoria Park, som han lämnade ett år innan bolaget såldes till tyska Vonovia. 2017 startade han Klara Bo tillsammans med Mats Johansson, dåvarande styrelseordförande i Zetadisplay, och Anders Pettersson, tidigare koncernchef för Hilding Anders och Thule.

Andreas Morfiadakis

Idén var nyproduktion av hyresrätter i billiga modulhus på orter där det finns billiga tomter och en efterfrågan på bostäder.

Aktien gick utför

Klara Bo börsnoterades i december 2021 och drabbades genast av stigande räntor och ett allmänt ointresse för just bostadsfastigheter bland investerare. Aktien dök från nästan 50 kronor till 15 kronor det första året.

Sedan dess har modulhusen övergivits som huvudsaklig affärsidé och Klara Bo har köpt på sig förvaltningsfastigheter.

Bolaget värderas i den aktuella affären till drygt 2 miljarder kronor.

I december i fjol gjorde Klara Bo och Sveafastigheter en bytesaffär på 2 mdr kronor, där de båda bolagen gjorde en geografisk anpassning av sina innehav.

– Det var i den affären som vi lärde känna Sveafastigheter och därifrån har diskussionen om ett samgående växt fram, säger Anderas Morfiadakis.

På måndagen meddelade de båda bolagen att de som går samman genom en fusion. I praktiken är det Sveafastigheter som köper Klara Bo med aktier som betalning och Klara Bo kommer att absorberas i det sammanslagna bolaget och upphöra med sitt namn.

Villkorad affär

Upplägget är lite komplicerat och innehåller tre delar som alla är villkorade av varandra för att affären ska bli av:

(1) Aktieägare i Klara Bo får nio aktier i Sveafastigheter för varje block om 22 aktier som innehas i Klara Bo.

(2) Klara Bo gör en extrautdelning om 1,40 kronor per aktie.

(3) Klara Bo köper ett fastighetsbestånd på 4 100 lägenheter av SBB med aktier i Klara Bo som betalning. Värderingen av beståndet är 6,8 miljarder kronor.

Affären görs till substansvärde i båda bolagen, det vill säga att ingen premie betalas. Klara Bos aktieägare kompenseras med extrautdelningen.

SBB kommer in i bilden i egenskap av huvudägare i Sveafastigheter med 62 procent av aktierna och en minoritetspost i Klara Bo på 9,9 procent.

Blir störst i Sverige

Om alla delar i affären faller på plats kommer Sveriges största noterade bostadsfastighetsbolag att bildas med 26 500 lägenheter och ett sammanlagt värde på 47 miljarder kronor. Största ägare förblir SBB, men med en något mindre andel än tidigare på 58 procent.

– Små fastighetsbolag har det svårt att göra sig gällande bland investerare. Det gör det svårt att vara på börsen om man är liten. Med den här affären skapar vi storlek och större likviditet i aktien, vilket vi bedömer bör vara mer attraktivt, säger Andreas Morfiadakis.

Vad han själv ska göra nu när Klara Bo förvinner som självständigt bolag har han inte bestämt sig för.

– En ny styrelse för det sammanslagna bolaget ska väljas på en stämma i juni. Den nya styrelsen får utse en ny vd. Sedan får vi se, säger han.

Hans eget innehav i Klara Bo har genom åren spätts ut till 2 procent av aktierna och 8 procent av rösterna och kommer efter fusionen att bli betydligt mindre. Extrautdelningen ger honom dock omkring 4,5 miljoner kronor i kontanter.