Snusboom i USA lyfter Wijo

Medan snuset möter motstånd i Europa exploderar efterfrågan i USA. Helsingborgsbolaget Wijo Pouches rider på vågen räknar med dubblad omsättning i år.

Helsingborg har blivit något av ett nav för nikotin. Här utvecklades nikotintuggummit Nicorette, som tillverkats i staden sedan 1970-talet, och i dag har flera bolag inom snus etablerat sig, bland andra Voon Innovation, The Art Factory, Helix Sweden och Råå S.

Peter Johanson och Christian Wikekall

Det var också här som Wijo Pouches grundades 2019. I den lokala snusmiljön tog det inte lång tid för affärsvännerna Christian Wikekall och Peter Johanson att lockas av idén att själva börja tillverka snus.

Tillverkar egna maskiner

Christian Wikekall och Peter Johanson kombinerade sina expertområden inom marknad respektive tillverkning och valde den ovanliga vägen att tillverka sina maskiner själva, vilket gjort det enkelt för Wijo att producera många olika sorters snus i varierande storlekar. Wijo Pouches är idag helt och hållet kontraktstillverkare åt andra företags varumärken.

— Vi har tagit en pharma-inriktning där vi byggt fabriker som har högre kvalitetsstandard än branschen kräver. Vi har byggt renrum med jämn luftfuktighet och höjt kvaliteten på ett sätt som vi ser står ut mot våra konkurrenter, säger Christian Wikekall som är vd.

Dubblar omsättningen

2024 byggde bolaget sin andra fabrik i Helsingborg – och intäkterna ökade markant. Bolaget gick från blygsamma 6,5 miljoner kronor 2023 till 35 Mkr 2024. Under 2025 uppger Christian Wikekall att omsättningen var 76 Mkr och han räknar med att den siffran minst dubblas i år.

— Våra kunder har velat ha mer än vi mäktat med. I juni förra året flyttade vi till vår tredje fabrik och där har vi överkapacitet för att både kunna ta in nya kunder och öka produktionen för befintliga.

Egen fabrik i South Carolina

Wijo Pouches vill inte avslöja vilka deras kunder är, men de finns både i Sverige och i Tyskland – merparten kommer dock från andra sidan Atlanten där intresset för snus, huvudsakligen vitt, fullkomligen har exploderat de senaste åren. Wijo Pouches har nu byggt en fabrik i South Carolina där de första snusdosorna blev klara för bara ett par veckor sedan.

— De säger att marknaden för vitt snus ska växa med 33 procent om året. Vi ska växa snabbare än det, tror vi. Det är lättare att bli dubbelt så stor när man är liten, men vi tror inte att de med större kapital kommer hinna med i den takten som tillväxten är.

Med fabriken i USA frigörs kapacitet i den nya fabriken i Helsingborg, vilket gör att målsättningen för bolagets tillväxt har kunnat öka.

— Vi räknar med att producera runt 24 miljoner dosor i slutet av detta året, men målet är att växa till 80 miljoner dosor per år 2028.

Mer kapital behövs

Grundarduon är fortfarande bolagets två största ägare, som tillsammans kontrollerar strax över 40 procent. Under åren har också nyckelpersoner ur organisationen, och investerare i nätverket runt Helsingborg, gått in med kapital – enligt ägardatabasen Eivora strax under 70 Mkr hittills.

Senast i höstas tog bolaget in cirka 50 Mkr, men mer kapital behövs innan verksamheten klarar tillväxten på egen hand.

— Vi gör en runda till nu och sedan hoppas att vi inte behöver göra fler. Vi skulle kunna växa snabbare om våra finansiellt starkaste delägare fått bestämma, men vi försöker hålla entreprenörskapet kvar i bolaget, säger Christian Wikekall.