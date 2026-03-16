De skrider till växters immunförsvar

Vivoprotect i Lund har tagit in drygt 3 miljoner kronor i en nyemission. Agtech-bolaget har säkrat sin första kund och nu väntar kommersiell expansion.

Vivoprotect är sprunget ur forskning vid Lunds universitet. Bolaget tillverkar nyttiga bakterier för grönsaksodlingar och har precis stängt en kapitalanskaffningsrunda på drygt 3 miljoner kronor.

– Det nya kapitalet ska användas för att accelerera bolagets kommersiella fokus, bygga organisationen och möjliggöra en snabbare tillväxt, säger vd Elisabeth Uhlig.

Vivoprotects grundare Elisabeth Uhlig & Åsa Håkansson

I kapitalrundan deltog nuvarande styrelse, LU Innovation, LU Ventures och flera nya strategiska ägare, som SLU Holding och Skåne Ventures samt åtta affärsänglar.

Bolaget riktar sig främst till inomhusodlare av färska grönsaker och har sedan i somras en kund. Konceptet fungerar genom att använda naturliga, goda bakterier som stärker plantans naturliga immunsystem och därmed gör växten mer motståndskraftig mot angrepp och att den kan växa snabbare.

– Vi ser en jättepotential i det här. Vi arbetar med åtta pilotprojekt som vi hoppas sluta avtal med under året. Vi har även tittat på expandera till större odlingar, som exempelvis jordbrukssektorn.

Fram till år 2028 inriktar sig Vivoprotect på Sverige och Norden, marknader där konkurrensen är stor.

– Det finns många bolag som sysslar med goda bakterier, men vi har en tillväxtprocent som slår våra konkurrenter. Och en annan uppsida är att vi använder hälsofrämjande bakterier som även är bra för människan.

Vivoprotect grundades av Elisabeth Uhlig och Åsa Håkansson vid institutionen för process- och livsvetenskapsteknik vid Lunds universitet.