Förvärvslust tillbaka i Midsona

Midsona i Malmö köper hälsovarumärket Risenta från finska Pauligs. Därmed blir Risenta svenskt igen efter elva år. För Midsonas vd Henrik Hjalmarsson är affären en start på en ny köparstråt.

Midsona är en konsumentvarukoncern med verksamhet i Europa som utvecklar och marknadsför varumärken inom hälsa och välbefinnande.

Henrik Hjalmarsson

Nu köper bolaget Risenta, som bland annat erbjuder frön och kärnor, specialmjöl och frukostprodukter. Varumärket grundades i Stockholm 1940 och har varit i finska säljaren Pauligs ägo sedan 2015.

Köpeskillingen uppgår till 45 miljoner kronor och finansieras med tillgängliga likvida medel.

– Vi ser att Risenta har tydliga kopplingar till vår befintliga varumärkesportfölj inom hälsosamma livsmedel på den nordiska marknaden, säger Midsonas vd och koncernchef Henrik Hjalmarsson.

Ökar omsättningen med 130 Mkr

Förvärvet förväntas öka Midsonas årliga omsättning med 130 miljoner kronor och det förväntas även ha en positiv effekt på Midsonas ebit-marginal.

Henrik Hjalmarsson ser köpet som en möjlighet att stärka Midsonas position som ett av Sveriges ledande företag inom hälsosamma livsmedel.

– Risentas marknadsnärvaro i Sverige och dess produktportfölj kompletterar och stärker Midsonas ställning i flera växande kategorier såsom fröer och kärnor samt hälsosamma snacks.

Nytt köpsug efter förvärvspaus

Efter dagens besked om Risenta-köpet, där tillträde beräknas ske den 1 juni, utesluter Hjalmarsson inte fler förvärv.

– Midsona är resultatet av flera förvärv, framförallt under perioden från 2010 till 2020. Nu har vi dock inte förvärvat något sedan 2020, men har börjat titta på det igen. Vi växer organiskt, men långsiktigt ser vi förvärv som en kompletterande del av vår tillväxtresa, säger han.

Midsona är noterat på Small Cap Stockholm och har ett börsvärde på cirka 1,7 miljarder kronor. Dagens affär mottogs väl av marknaden och under tisdagsförmiddagen var aktien upp nära 8 procent.