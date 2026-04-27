“God inledning” för Trelleborg

De skånska börsbolagens kvartalsrapporter fortsätter att strömma in. Rapidus har sammanställt en överblick över några av de tyngsta rapporterna från de senaste dagarna.

Gummikoncernen Trelleborg rapporterar en organisk försäljningstillväxt med fyra procent för årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Trots det minskade den redovisade omsättningen med tre procent till 8,6 miljarder kronor på grund av valutaeffekter.

Rörelseresultatet var nära nog oförändrat på 1,4 miljarder kronor i kvartalet, trots en negativ valutapåverkan med 107 Mkr.

Koncernchef Peter Nilsson kallar det ”en god inledning på året för koncernen” i rapportens vd-ord.

”Samtliga tre affärsområden visade organisk tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Därutöver nådde rörelsemarginalen sin högsta nivå hittills för ett första kvartal”, skriver han och avslutar:

”Trots fortsatt osäkerhet i omvärlden bedömer vi att efterfrågan under det andra kvartalet kommer att vara något högre jämfört med det första kvartalet.”

Kjell Group

Elektronikkedjan Kjell & Companys ägarbolag Kjell Group fortsätter att rapportera omsättningstapp. Under första kvartalet sjönk omsättningen med 13,2 procent till 487,4 Mkr jämfört med samma period förra året. Samtidigt försämrades lönsamheten och rörelseresultatet blev ett minus på 24,7 Mkr.

Vd Sandra Gadd, ny på posten sedan i höstas, har tidigare hänvisat till en pågående sortimentsöversyn som förklaringen bakom de vikande försäljningssiffrorna.

”Våra siffror i januari och februari gör ont, med tvåsiffriga försäljningstapp på samtliga marknader”, skriver hon i kvartalsrapporten, men pekar på ett trendbrott i mars:

”Målet blev att nå samma absoluta bruttovinst som i mars 2025 på koncernnivå. Inte perfekt, men ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg. Det lyckades vi med. I Sverige och Norge återgick utvecklingen i mars till positiv, medan Danmark fortsatt hade ett stort tapp. I april är trenden fortsatt positiv.”

Cellavision

Diagnostikbolaget Cellavision redovisade en tuff start på året. Omsättningen minskade med 15 procent i det första kvartalet, till 166 Mkr. Lite mer än hälften av minskningen berodde på negativa valutaeffekter. Det ledde till att ebitda-marginalen sjönk till 24 procent och resultatet minskade till 40 Mkr jämfört med 66 Mkr sama kvartal förra året.

”CellaVision inledde året med en oförutsedd justering av lagernivåerna från vår största distributionspartner i EMEA. Detta medförde betydande negativ tillväxt jämfört med motsvarande starka kvartal året innan och kan även komma att påverka andra kvartalet”, skriver vd Simon Østergaard i rapporten.

Boozt

E-handelsjätten Boozts tillväxt hämmas av ett för litet lager.

”Lagernivåerna är fortfarande för låga för att fullt ut kunna dra nytta av det nuvarande försäljningsmomentumet. Vår plan för att öka lagret och vinna marknadsandelar är tydlig, och en ökning av sortimentet är beslutad inför andra halvåret. När det lagret väl är på plats kommer vi att vara i en stark position för att accelerera”, kommenterar vd Hermann Haraldsson i rapporten.

Bolagets omsättningen steg 0,6 procent till 1,7 miljarder kronor. Rörelseresultatet blev 21 miljoner, med en rörelsemarginal på 1,3 procent.

Bolaget meddelar också att det inleder ett nytt återköpsprogram om 200 miljoner kronor. Programmet följer slutförandet av åtagandet om att återföra 800 Mkr till aktieägarna, som presenterades vid kapitalmarknadsdagen 2023.

I delårsrapporten bekräftar Boozt prognosen om en omsättningstillväxt på 3–8 procent i lokal valuta för 2026 och bedömer att utfallet sannolikt landar i den övre delen av intervallet. Samtidigt höjs prognosen för justerad rörelsemarginal till 5,6–6,8 procent från tidigare 5,3–6,5 procent, främst drivet av en gynnsam valutautveckling.

Catena

Fastighetsbolaget Catena i Helsingborg redovisar hyresintäkter på 701 miljoner kronor för årets första kvartal. Mot föregående år är det en ökning med 2 procent i jämförbart bestånd. Driftnettot uppgick till 567 Mkr och resultatet före skatt ökade till 585 Mkr.

“För Catena har det gångna kvartalet präglats av offentliggörandet av det nordiska portföljförvärv som resulterat i att vi tillför högkvalitativa logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland. Affären, som vi betraktar som en unik möjlighet, innebär en optimal utveckling av vårt fastighetsbestånd. Vår relativt låga belåningsgrad, tillsammans med ett starkt kassaflöde, ger oss fortsatt handlingsutrymme att agera när attraktiva möjligheter uppstår”, kommenterar vd Jörgen Eriksson.