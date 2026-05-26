Ljusning för skånsk konjunktur

Konjunkturåterhämtningen i Skåne börjar ta fart och arbetslösheten faller. Men omsättningstappet för det skånska näringslivet fortsätter. Det framgår av en ny konjunkturrapport.

Arbetslösheten i Skåne faller, visar den senaste konjunkturrapporten från Sparbanken Skåne och Øresundsinstituttet.

Utvecklingen är särskilt tydlig i jämförelse med landets övriga storstadsregioner och drivs i hög grad av att fler utrikesfödda kommer i arbete, även personer med kortare utbildning.

Björn Ovander

– Resultatet kan förklaras av flera saker. Dels har det inte varit samma höga invandringstryck de senaste åren vilket ger bättre förutsättningar för integrationsarbetet. Dels har många utrikesfödda bott i Sverige en längre tid nu och bland annat lärt sig språket, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Sammantaget skapades 2 500 nya jobb netto i Skåne under fjolåret och fyra av fem var i det privata näringslivet. Uppgången är dock koncentrerad till de västra delarna av Skåne, medan sysselsättningen ännu inte vänt upp i östra Skåne.

Sett till samtliga branscher var det försvarssektorn som växte särskilt under 2025, med 1 700 fler anställda, följd av de privata sektorerna företagstjänster och tillverkningsindustri. Bygg och utbildning var de branscher som backade mest.

– Trots stor osäkerhet i omvärlden växlar Skåne upp återhämtningen. Jobben blir fler, nyföretagandet ökar och optimismen är på väg tillbaka på bostadsmarknaden. Men det syns en oroväckande tendens att de östra delarna halkar efter, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Samtidigt är arbetslösheten i Skåne fortsatt hög, den högsta i landet, inte minst bland utrikesfödda som står för nästan 60 procent av dem utan jobb. Ändå är det just i denna grupp som minskningen är som störst.

– Det som sticker ut i vårens rapport är den tydliga förstärkningen av skånsk arbetsmarknad, som tydligt går åt rätt håll. Malmö är drivande i tillväxtökningen och det beror på att regionen ökar från en ganska svag nivå. Man tar helt enkelt igen tappet som man haft innan, säger Björn Ovander.

”Tappet är oroväckande”

Samtidigt visar rapporten att lejonparten av det skånska näringslivet fortsätter att tappa i omsättning, mätt i fasta priser. Så är inte fallet i Stockholm och på riksnivå där siffrorna nu börjat vända från minus till plus inom flera sektorer.

– Att Skånes näringsliv tappar är oroväckande, men det finns ingen tydlig delförklaring till varför det är så.

Åtta av de elva medräknade branscherna i länet backar i omsättningen när utvecklingen för 2025 jämförs med 2024 i fasta priser. Sammantaget backade omsättningen i Skåne med drygt 11,1 miljarder kronor, motsvarande en nedgång på 0,8 procent.

– Den dämpade utvecklingen sticker ut jämfört med övriga storstadslän, inte minst i Stockholm där omsättningen steg med hela 2,5 procent under 2025. Även på riksnivå ökade omsättningen i näringslivet under fjolåret och i Västra Götaland lyckades halvårssiffran på knappt minus 2,5 procent stärkas till en marginell nedgång på 0,3 procent när helåret 2025 summeras.

Återhämtningen lär fortsätta

Trots vissa frågetecken innehåller vårens rapport från Sparbanken Skåne tydligare positiva tongångar än de senaste årens rapporter. Återhämtningen i Skåne spås fortsätta, men det finns faktorer som kan hämma den.

På båda sidor av sundet hålls den ekonomiska tillväxten tillbaka av återhållsamma hushåll. Konsumtionskvoten i Danmark har snart fallit till sin lägsta nivå sedan 1970-talet. Detta sker trots låg arbetslöshet, stigande reallöner och stark BNP-tillväxt. Nationalbankens huvudsakliga förklaring är ökad oro och pessimism.

– Det är en utmaning som Sverige, vars återhämtning i hög grad förutsätts bäras upp av hushållskonsumtionen, kan komma att känna igen.